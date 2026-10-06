Новости по тегу #Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Организаторами выступили дипломатические миссии Беларуси и России в Австрии при поддержке внешнеполитических ведомств обеих стран.
В этот раз жюри получило более 350 эссе от студентов 25 вузов и выпускников школ.
В закрытом формате главы внешнеполитических ведомств обсудили проблемы международной политики. Фактически в вопросах безопасности мировое сообщество оказалось в тупике: сразу несколько конфликтов находятся в острой фазе.
По итогам встречи ожидается принятие ряда решений, направленных на повышение внешнеполитической координации, расширения взаимодействия в правоохранительной, культурно-гуманитарной сферах.
Минск в очередной раз призвал ЕС вернуться к диалогу и снять незаконные ограничения, ведь принудительным мерам не место в современном цивилизованном мире.
«Заявления о «караулящих белорусских пограничниках с длинноствольным оружием», прозвучавшие буквально вчера в Польше, еще раз наглядно продемонстрировали полет фантазии европейских чиновников».
Беларусь и Таиланд – страны-партнеры БРИКС и взгляды на выстраивание внешней политики у них совпадают. Это еще раз было подчеркнуто на встрече глав МИД двух государств: Минск и Бангкок являются приверженцами построения многополярного мира.
Конкурс «Хочу быть дипломатом» проводится в нашей стране уже в четвертый раз и с каждым годом набирает все большую популярность. Расширяется не только число участников, но и их «география».
Вопрос номер один, который обозначил Александр Лукашенко для МИДа, – отчет по вопросам внешнеэкономической деятельности.
Экспорт товаров и услуг в 2024-м вырос на 3,5 %. В денежном выражении – это 1 миллиард 700 миллионов долларов. В списке наших торговых партнеров – более 210 стран, но наиболее тесное и продуктивное сотрудничество налажено, конечно, с Россией.
Исполнительская дисциплина и ответственность. Александр Лукашенко озвучил главное требование года и пятилетки, принимая 14 января ряд важных кадровых решений.
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