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Новости по тегу #Министерство иностранных дел Республики Беларусь

К 85-летию Малого Тростенца в Вене прошел международный круглый стол
06 октября 2026 15:25

К 85-летию Малого Тростенца в Вене прошел международный круглый стол

В Министерстве иностранных дел подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом»
27 мая 2026 05:55

В Министерстве иностранных дел подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом»

В Москве прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ
17 апреля 2026 13:39

В Москве прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ – что обсудят?
17 апреля 2026 06:02

В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ – что обсудят?

Секрета: несмотря на санкции, Беларусь сумела сохранить социальные стандарты
03 ноября 2025 18:00

Секрета: несмотря на санкции, Беларусь сумела сохранить социальные стандарты

«Пустая трата времени» – в МИД прокомментировали поездку главы Еврокомиссии к белорусской границе
01 сентября 2025 17:02

«Пустая трата времени» – в МИД прокомментировали поездку главы Еврокомиссии к белорусской границе

Беларусь и Таиланд условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества
16 июля 2025 16:50

Беларусь и Таиланд условились о дальнейшем продвижении парламентского сотрудничества

Более 220 заявок – в МИД Беларуси подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом»
30 апреля 2025 11:32

Более 220 заявок – в МИД Беларуси подвели итоги конкурса «Хочу быть дипломатом»

Проработка визитов, встреча с послами и саммит ЕАЭС – Лукашенко принял с докладом главу МИД
18 марта 2025 13:51

Проработка визитов, встреча с послами и саммит ЕАЭС – Лукашенко принял с докладом главу МИД

Рыженков: белорусско-российские отношения достигли беспрецедентного уровня развития
11 марта 2025 16:53

Рыженков: белорусско-российские отношения достигли беспрецедентного уровня развития

Лукашенко: дисциплинки у нас не хватает! – на что Президент ориентирует чиновников?
14 января 2025 17:23

Лукашенко: дисциплинки у нас не хватает! – на что Президент ориентирует чиновников?

Президент Эквадора прибудет в Беларусь 30 октября с двухдневным официальным визитом
30 октября 2013 13:34

Президент Эквадора прибудет в Беларусь 30 октября с двухдневным официальным визитом