Деревня Засвирь (Минская область): здесь «белорусский Леонардо да Винчи» Язеп Дроздович писал свои космические пейзажи, а Казимир Свояк – свои знаменитые стихи

Деревенька Засвирь находится как раз на берегу чудеснейшего озера Свирь. А с той стороны озера находится посёлок, который называется, как и озеро, Свирь. И вот это место когда-то называли просто Засвирь, как бы «за озером». И когда возникло здесь поселение, то его так и назвали Засвирь.

Правили здесь когда-то шляхтичи Зеновичи. Родоначальники этого известного рода были ещё советниками у великого князя Витовта. В Великом княжестве Литовском они в разное время занимали разные государственные должности и прославились у нас в Беларуси не только политической, но ещё и духовной деятельностью.

Вот, например, в 1486 году маршалок Юрий Зенович часть своих земель взял и подарил Киево-Печерскому монастырю. Его наследники у нас в Беларуси строили костёлы, церкви, и за это их называли «духовные защитники Отечества». И вот одним из таких духовных защитников был полковник Великого княжества Литовского Криштоф Зенович.

Шляхтич Криштоф Зенович получил от отца наказ заботиться о христианстве в этом крае. И Криштоф Зенович постоянно финансировал разные христианские братства здесь, и строил божницы. В 1713 году здесь, в деревне Засвирь, он построил Троицкий костёл и монастырь кармелитов. И 1713 год и считается первым упоминанием о деревне Засвирь.

В Беларуси у нас были кармелиты и обутые, и босые. Здесь, в Засвири, находился монастырь босых кармелитов. Кармелиты своё начало, говорят, берут ещё от пророка Ильи. И вот по легенде, пророк Илья, когда упал с огненной колесницы, то у него на плаще остались полосы. Кармелиты всегда ходили раньше в белых плащах в чёрными или бурыми полосами. И вот из-за такой одежды бело-чёрного кармелитов начали называть «братья-сороки». А потом кармелиты начали надевать белые мантии и их начали называть «белые братья». И вот, говорят, эти мантии они одевали, чтобы подчеркнуть свою чистую и светлую душу.

Монахи-кармелиты вели затворнический образ жизни: мало ели, жили в кельях, сидели там, читали и переписывали книги. А самые суровые кармелиты отходили от монастыря в лес, строили там себе келью, где и жили. И только на большие праздники они приходили в монастырь. А после вечерни вновь возвращались к себе в келью. И называли их монахи-отшельники.

После третьего раздела Речи Посполитой Засвирь вошла в состав Российской империи. И вот российские власти начали преследовать босых кармелитов. И поэтому, когда у нас в Беларуси началось восстание 1863 года, босые кармелиты позволили повстанцам Кастуся Калиновского как самим прятаться в монастыре, так и прятать там оружие.

Здесь под монастырём находится подземный ход. Во время восстания Кастуся Калиновского царские солдаты взяли в плен очень много повстанцев и их бросили в подземелье монастыря. И вот монахи-кармелиты помогли повстанцам через этот подземный ход бежать оттуда. Ну, и конечно, когда восстание было подавлено, монахов-кармелитов арестовали, а монастырь закрыли. И вот это всё то, что осталось от знаменитого монастыря босых кармелитов.

Вот этот Троицкий костёл в стиле позднего барокко Криштоф Зенович начал строить в начале 18 века вместе с монастырём. Но костёлу повезло больше, чем монастырю. После поражения восстания Кастуся Калиновского костёл передали православным. Но молиться сюда приходили как православные, так и католики. Во время советской власти костёл закрыли, и только в начале нашего века здесь возобновились службы.

Очень много выдающихся людей работало здесь, в Засвири, на благо нашей Отчизны. Так, в 1919 году, когда костёл вернули католикам, первый ксендзом сюда был назначен Константин Стапович, нам с вами больше известный под псевдонимом Казимир Свояк.

Энциклопедическая справка. Свояк Казимир. Настоящее – Стапович Константин Матвеевич. Родился 19 февраля 1890 года. Умер 6 мая 1926 года. Белорусский поэт и писатель. Окончил Виленскую католическую духовную семинарию в 1914 году. В 1915 посвящён в ксендзы. Обязанности ксендза совмещал с образовательно-просветительской деятельностью: открывал белорусские школы, собирал фольклор. В костёле службы вёл только на белорусском. Публиковаться начал с 1913 года.

В этом костёле в 1919 году, когда его вернули католикам, Казимир Свояк начал вести свои богослужения. И вёл он их исключительно на белорусском, чему очень обрадовались местные жители, ведь зазвучал их родной язык. Раньше службы на польском, на русском они понимали с трудом.

Казимир Свояк усердно служил Богу и Беларуси. И вот эти две святыни слились в его творчестве и его жизни.

Народзе мілы мой! Цяпер ужо не знаю,

Чым маем мы каваць цяжкую сабе долю:

Дабром за зло плаціць, што ў сэрцы я хаваю,

Ці ворага душыць у крыві, у агні, у вуголлі.

Ламаюся я сам. Тваёю крыўдай збіты,

А сэрца мне крывёй зліваецца ад болю,

Што вечна ты ціхі, як Богам пазабыты,

Як здань пакутная, шукаеш сабе волю.

Ещё когда Казимир Свояк учился в Виленской семинарии, он тогда уже начал публиковаться в разных белорусских изданиях. Он вошёл в среду газеты «Наша нива». В 1924 году в Вильно вышла его первая книга, которая называлась «Моя лира». И тогда же критики заговорили о нём, как об одном из лучших белорусских поэтов.

И вот сюда, в Засвирь, в гости к Казимиру Свояку на этюды приезжал один из лучших художников Беларуси Язеп Дроздович.

Энциклопедическая справка. Дроздович Язеп Нарцизович. Родился 13 октября 1888 года. Умер 15 августа 1954 года. Белорусский художник, скульптор, этнограф, фольклорист, археолог, писатель. Один из основателей белорусской исторической живописи. Преподавал рисование в белорусских школах. Основатель художественной студии при Виленской белорусской гимназии. Разрабатывал исторические и космические темы.

Другой наш белорусский художник Пётр Сергиевич Язепа Дроздовича называл «Леонардо да Винчи». На что Дроздович говорил: «Ну, да Винчи! Я просто любитель теоретической астрономии. Просто бродячий художник». И говорят, что ещё мать в детстве Язепу Дроздовичу говорила: «Учись, сынок, и изучай небесные бега». И вот когда Дроздович в 1931 году выдал свою книгу, то он её так и назвал «Небесные бега».

После учёбы в Вильно Язеп Дроздович занимался иллюстрацией книг. Он иллюстрировал книгу нашей белорусской поэтессы Констанции Буйло «Курганный цветок». А ещё он очень много времени проводил в библиотеке, где изучал географию, историю, культуру, астрономию. И он создал ряд символичных работ. Работы эти он передал нашему белорусскому профессору в Петербург Эпимаху-Шипило. Но этих работ сохранилось всего только две. Одна из них – это «Архитектура на Луне». А вот те работы, которые он писал здесь, в Засвири, сохранились почти все. Одна из известных этих работ – это подруга Казимира Свояка госпожа Ядя. И работа эта находится в Национальной академии наук Беларуси.

Однажды Язеп Дроздович покинул свою квартиру в городе и с мольбертом за плечами отправился путешествовать по Беларуси. Он ходил по белорусским деревням, посёлкам, ночевал под открытым небом, в сельских домах и рисовал вот в таких местах космические пейзажи – Сатурн, Марс, города на Луне.