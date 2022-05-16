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Иностранцам разрешили посещать туробъекты Беларуси в пограничной зоне без пропуска

16 мая 2022 10:30
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Новости Беларуси. Путешествие для иностранцев по Беларуси теперь лишено некоторых условностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранцам разрешили посещать туробъекты Беларуси в пограничной зоне без пропуска-1

Им разрешили транзит через погранзону к определенным туристическим объектам без пропуска. Их перечень и маршруты утверждены в витебском, брестском и гомельском регионах. Теперь иностранцу, чтобы попасть в некогда недоступные уголки нашей страны, достаточно при себе иметь только паспорт.

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# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Фотофакт

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