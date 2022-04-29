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В 2022 году экспорт туристических услуг Минска планируется увеличить на треть

29 апреля 2022 15:21
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Новости Беларуси. Экспорт туристических услуг Минска в 2022 году предполагается увеличить на треть, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2022 году экспорт туристических услуг Минска планируется увеличить на треть-1

Комплекс мероприятий Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы обсудили на 34-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов. Данный проект предполагает создание условий развития массового туризма, строительство гостиничных комплексов, оборудованных обзорных площадок, разработку и установку информационных стендов.

В 2022 году экспорт туристических услуг Минска планируется увеличить на треть-4

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:  
Мы изменяем показатель «экспорт туристических услуг». С учетом того, что Минск вносит валовой процент по реализации экспорта туристических услуг – это около 54-60 % – сегодня мы вносим изменения в этот показатель. Строительство новых туристических объектов также проходит и за бюджетные средства, и за средства заказчика.

В 2022 году экспорт туристических услуг Минска планируется увеличить на треть-7

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:  
Внеочередная сессия позволит нам внести определенные изменения, требующиеся действующим законодательством, где-то перераспределить финансовые потоки, чтобы столица развивалась и оперативно решала свои вопросы.  

В 2022 году экспорт туристических услуг Минска планируется увеличить на треть-10

Кроме основных вопросов были внесены корректировки в Инвестиционную программу на 2022 год.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Максим Воропай # Андрей Бугров # Фотофакт

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