«Хутор на краю леса. И это очень круто». Как агроусадьбы привлекают белорусского туриста?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Наталья, что вы делаете?
Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:
Мы делаем индейскую программу «все включено».
Кирилл Казаков, СТВ:
Насколько индейская программа в Беларуси востребована?
Наталья Мельниченко:
Востребована, потому что мы поняли: чтобы привлечь туриста, чарочки и шкварочки уже маловато, потому что нужна интерактивная программа и «все включено».
Кирилл Казаков:
У нас есть некие свои символы, например, память о Великой Отечественной войне. Но вы говорите: у нас индейская программа. Я понимаю, если это были бы какие-то локальные праздники.
Наталья Мельниченко:
Нам нужно понимать: чтобы мы привлекали туриста, нам нужно немножечко шире открыть глаза и понять, что каждый объект должен придумать что-то свое, особенное. Санаторий дает очень интересные системы лечения, агроусадьбы дают ту же шкварочку, а мы даем программу, но для того, чтобы это было сегментно и по-разному, мы объединили семь агроусадеб. И у каждой свой бренд. У нас есть и шкварочка, и чарочка.
Кирилл Казаков:
То есть у вас тоже идет укрупнение?
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Нет, речь идет о кластерах, которых уже десятки. И «Велесов путь» очень хорошо впитал в себя. Это часть «Велесова пути», где много тематических усадеб.
Кирилл Казаков:
2020 и 2021 года должны были привлечь национального туриста. Люди поехали? Либо опять ставка на россиян?
Валерия Клицунова:
Поехали те, которые, может быть, никогда вообще не отдыхали в Беларуси, но они не могли никуда уйти. У них нормальные уже и деньги, и уровень развития. Они удивились, они сказали: «Как это, у нас все это уже есть?»
Кирилл Казаков:
Но это дорого.
Наталья Мельниченко:
Это недорого, это доступно для белорусского туриста, могу сказать как хозяйка одной из агроусадеб.
Кирилл Казаков:
100 рублей в сутки – это дорого.
Валерия Клицунова:
Это дорого, есть гораздо меньше. Вы можете выбрать себе по деньгам усадьбу. Это не значит, что она будет плохой. Она может быть в обалденном месте, но она будет без всяких понтов навороченных.
Наталья Мельниченко:
Сейчас идет развитие.
Кирилл Казаков:
А это развитие началось ли? Изначально у нас была государственная программа по развитию агроэкотуризма. Это и льготы налоговые.
Валерия Клицунова:
Нет, так не было. Изначально было общественное объединение, которое в 2002 году создало первые усадьбы и всю эту систему. Потом был указ Президента. Он у нас перевернул полностью все, потому что можно было практически все, и все это было очень просто. Даже неграмотный человек, деревенский, он не знает компьютера, но знает традиции, еду и так далее.
Наталья Мельниченко:
Сейчас остаются те, кто готов новые технологии применять и двигаться уже без государственной поддержки.
Валерия Клицунова:
Многие были и без поддержки, но сейчас программа кредитования Белагропромбанка так себе работает, потому что сложно получить, нужно иметь огромную зарплату, чтобы тебе дали.
Алена Сырова:
Может быть, сложно получить, потому что некоторые льготы, условно, выдается кредит на развитие агроэкотуризма, а те же агроусадьбы выживают только за счет свадеб и корпоративов.
Валерия Клицунова:
Это прекрасно. Я хочу, чтобы вы когда-нибудь съездили на свадьбу в агроусадьбу. Вы бы просто пришли в восторг: это традиции, это красота.
Кирилл Казаков:
Это не туризм. Это свадьба. Предположим, я приехал из Минска куда-то на угроусадьбу – а у меня свадьба под окнами.
Валерия Клицунова:
Просто так обычно не приезжают. Если приезжаете вы, будут обслуживать только вашу семью. Это все заранее, и наши научились уже это делать.
Алена Сырова:
Но должны ли быть эти льготы равные для ресторанов, пусть и с национальным колоритом, где на выезде проводят свадьбу, и для агроэкотуризма?
Валерия Клицунова:
Конечно, должны быть льготы, потому что одно дело – ресторан в Минске, где огромная пропускная способность, не надо забывать, что очень многие люди, которые ходят в рестораны, сейчас уехали, но в Минске это проще.
Кирилл Казаков:
Ну что же вы, куда уехали? Мы здесь все, мы ходим в рестораны.
Валерия Клицунова:
Гостиницам уже сложнее выжить без массовых мероприятий (у них же и конгрессы, и свадьбы). Так вот, усадьба, если она большая, – это маленькая гостиница в глуши, в глухом месте.
Наталья Мельниченко:
Добраться туда сложней. Если берем мою индейскую деревню, то для того, чтобы туда доехать, надо очень постараться. Дороги замечательные, но сельские. И это самый хутор на краю леса. И это очень круто.
Кирилл Казаков:
Владимир Иванович гордится, что у него на краю Беларуси санаторий.
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Хочу подчеркнуть, что мы находимся в безвизовой зоне. Это наложило свой отпечаток, поэтому агро – это агро, но нам надо было обеспечить европейский сервис, чтобы ехали поляки, чтобы ехали прибалты.
Кирилл Казаков:
Агроусадьбы ваших районов, которые вокруг вашего санатория, они вам представляют какую-то конкуренцию?
Владимир Карпечкин:
Нет, потому что мы сами достаточно агроразвиты: у нас и элементы зоосадов в санатории есть, те же коттеджи есть. Тем более мы реализовали несколько мощных направлений. Это и белорусские Мальдивы, которые находятся недалеко от нас, – замечательные, красивые места.
Кирилл Казаков:
Туда же нельзя было въезжать.
Владимир Карпечкин:
Теперь уже там приоткрывается эта завеса, мы организовали туда экскурсии, и мы этот бренд тоже завязали на себе. Белорусские Карловы Вары, наша минеральная вода не имеет аналогов в республике, она относится к редкому типу друскининкайских, которые теперь закрыты, минеральных вод. Не надо в Друскининкай, есть у нас в Беларуси такие же минеральные воды. «Ружа Хутор» – родина белорусской Снегурочки, поскольку Ружанская пуща – это сегмент Беловежской пущи, и мы здесь в тесном контакте работаем. Дед Мороз – Беловежская пуща.
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