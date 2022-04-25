«Хутор на краю леса. И это очень круто». Как агроусадьбы привлекают белорусского туриста?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». «Чтобы привлечь туриста, чарочки и шкварочки уже маловато». Как работают современные агроусадьбы?

Алена Сырова, СТВ:

Наталья, что вы делаете? Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:

Мы делаем индейскую программу «все включено». Кирилл Казаков, СТВ:

Насколько индейская программа в Беларуси востребована? Наталья Мельниченко:

Востребована, потому что мы поняли: чтобы привлечь туриста, чарочки и шкварочки уже маловато, потому что нужна интерактивная программа и «все включено». Кирилл Казаков:

У нас есть некие свои символы, например, память о Великой Отечественной войне. Но вы говорите: у нас индейская программа. Я понимаю, если это были бы какие-то локальные праздники.

Наталья Мельниченко:

Нам нужно понимать: чтобы мы привлекали туриста, нам нужно немножечко шире открыть глаза и понять, что каждый объект должен придумать что-то свое, особенное. Санаторий дает очень интересные системы лечения, агроусадьбы дают ту же шкварочку, а мы даем программу, но для того, чтобы это было сегментно и по-разному, мы объединили семь агроусадеб. И у каждой свой бренд. У нас есть и шкварочка, и чарочка. Кирилл Казаков:

То есть у вас тоже идет укрупнение? Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Нет, речь идет о кластерах, которых уже десятки. И «Велесов путь» очень хорошо впитал в себя. Это часть «Велесова пути», где много тематических усадеб. Кирилл Казаков:

2020 и 2021 года должны были привлечь национального туриста. Люди поехали? Либо опять ставка на россиян?

Валерия Клицунова:

Поехали те, которые, может быть, никогда вообще не отдыхали в Беларуси, но они не могли никуда уйти. У них нормальные уже и деньги, и уровень развития. Они удивились, они сказали: «Как это, у нас все это уже есть?» Кирилл Казаков:

Но это дорого. Наталья Мельниченко:

Это недорого, это доступно для белорусского туриста, могу сказать как хозяйка одной из агроусадеб. Кирилл Казаков:

100 рублей в сутки – это дорого. Валерия Клицунова:

Это дорого, есть гораздо меньше. Вы можете выбрать себе по деньгам усадьбу. Это не значит, что она будет плохой. Она может быть в обалденном месте, но она будет без всяких понтов навороченных. «Это не туризм. Это свадьба». Нужна ли поддержка агроэкотуризму?

Наталья Мельниченко:

Сейчас идет развитие. Кирилл Казаков:

А это развитие началось ли? Изначально у нас была государственная программа по развитию агроэкотуризма. Это и льготы налоговые. Валерия Клицунова:

Нет, так не было. Изначально было общественное объединение, которое в 2002 году создало первые усадьбы и всю эту систему. Потом был указ Президента. Он у нас перевернул полностью все, потому что можно было практически все, и все это было очень просто. Даже неграмотный человек, деревенский, он не знает компьютера, но знает традиции, еду и так далее. Наталья Мельниченко:

Сейчас остаются те, кто готов новые технологии применять и двигаться уже без государственной поддержки.

Валерия Клицунова:

Многие были и без поддержки, но сейчас программа кредитования Белагропромбанка так себе работает, потому что сложно получить, нужно иметь огромную зарплату, чтобы тебе дали. Алена Сырова:

Может быть, сложно получить, потому что некоторые льготы, условно, выдается кредит на развитие агроэкотуризма, а те же агроусадьбы выживают только за счет свадеб и корпоративов. Валерия Клицунова:

Это прекрасно. Я хочу, чтобы вы когда-нибудь съездили на свадьбу в агроусадьбу. Вы бы просто пришли в восторг: это традиции, это красота.

Кирилл Казаков:

Это не туризм. Это свадьба. Предположим, я приехал из Минска куда-то на угроусадьбу – а у меня свадьба под окнами. Валерия Клицунова:

Просто так обычно не приезжают. Если приезжаете вы, будут обслуживать только вашу семью. Это все заранее, и наши научились уже это делать. Алена Сырова:

Но должны ли быть эти льготы равные для ресторанов, пусть и с национальным колоритом, где на выезде проводят свадьбу, и для агроэкотуризма? Валерия Клицунова:

Конечно, должны быть льготы, потому что одно дело – ресторан в Минске, где огромная пропускная способность, не надо забывать, что очень многие люди, которые ходят в рестораны, сейчас уехали, но в Минске это проще. Кирилл Казаков:

Ну что же вы, куда уехали? Мы здесь все, мы ходим в рестораны. «Мы сами достаточно агроразвиты». Может ли агроусадьба создать конкуренцию санаторию?

Валерия Клицунова:

Гостиницам уже сложнее выжить без массовых мероприятий (у них же и конгрессы, и свадьбы). Так вот, усадьба, если она большая, – это маленькая гостиница в глуши, в глухом месте. Наталья Мельниченко:

Добраться туда сложней. Если берем мою индейскую деревню, то для того, чтобы туда доехать, надо очень постараться. Дороги замечательные, но сельские. И это самый хутор на краю леса. И это очень круто. Кирилл Казаков:

Владимир Иванович гордится, что у него на краю Беларуси санаторий.