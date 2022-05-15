Беларусь продлевает безвиз для граждан Литвы и Латвии до конца 2022 года

Новости Беларуси. Решением Президента Беларусь продлевает безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии. Такой возможностью жители сопредельных стран смогут пользоваться до конца 2022 года. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел 15 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок действия введенного ранее упрощенного порядка пересечения границы истекает сегодня. Безвиз сохранялся ровно месяц и вызвал большой интерес. За это время тысячи граждан Прибалтийских государств посетили нашу страну, несмотря на проводимую властями Литвы и Латвии откровенно антибелорусскую пропаганду и даже запугивание людей.

Цели поездки у всех разные. Для многих это стало возможностью увидеться с родственниками после длительного периода ковидных ограничений, другие выбрали Беларусь для путешествий и отдыха. И, наконец, не секрет, что литовцы и латвийцы приезжали за покупками, так как цены на отдельные товары в европейских магазинах выросли до рекордного уровня.