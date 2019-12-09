Что носят собаки зимой? Показываем модные образы

Элегантный комбинезон, эффектная стрижка, на лапы ботиночки по фасону – и вот стильный лук для променада готов. Гардеробу этой пушистой модницы позавидует едва ли не каждая собака.

Вероника Запша, владелица бишон фризе:

У Миры есть такие банданы и они надеваются на шею. Это скорее практично и защищает шерсть от грязи, когда она что-то нюхает.

На модный образ своей любимицы хозяйка не жалеет ни времени, ни денег. Вещи заказывает в интернете или покупает у белорусских производителей. Наряд у Миры есть на каждый сезон. Пушистая красавица всегда готова к любым погодным неурядицам. Вероника Запша:

Как только взяли ее щенком, сразу начали приучать носить одежду и тапочки, которые удобно на прогулке носить. Выбираем такие удобные модели, которые можно быстро постирать.

Самые очевидные претенденты на роль модников – миниатюрные декоративные породы. К ним относятся той-терьер, чихуахуа, йоркширский терьер и китайская хохлатая. Эти малыши чувствительны к низким температурам. И если уж идти с ними зимой на прогулку, то только в одежде. Не помешает утеплиться также гладкошерстным породам и собакам без подшерстка.

Артём Боровик, владелец зоомагазина:

Лучше всего одежду мерять именно со своим питомцем. На сегодняшний день существует очень много видов одежды: комбинезон, шорты, жилетки, есть даже банный халатик, шапочки и ботиночки. Очень большой выбор, как у людей.

Микуше долгие примерки не по вкусу. Вычурные комбинезоны с капюшонами и многочисленными застежками лишь пугают малыша. Предпочтение своенравный папильон отдает простым, но удобным комплектам, где лапы чувствуют свободу.

Александра Скоробогатая, владелица папильона:

У него в арсенале только костюмчики, которые выполняют утилитарные функции типа дождевиков, когда нужно погулять с утра и не нужно тратить очень много времени на отмывание, халат, который помогает высушить длинную шерсть, и всякие свитера типа новогодних, чтобы создать настроение не ему, а себе.