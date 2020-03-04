Хозяин агроусадьбы: «Заработок не тот, который хотелось бы иметь. Люди сегодня торгуются до слёз!»

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Бичун о том, как развивать внутренний туризм: «Любовный треугольник, когда участвуют в нём государство, потребитель и субъекты хозяйствования»

Григорий Борисов, хозяин агроусадьбы:

Я вам скажу честно, я стоял у истоков создания агротуризма, агроусадеб. Когда я свою агроусадьбу создавал, их было в Пуховичском районе всего лишь три. Моя была четвёртая. А сейчас у меня уже есть мысли, что пора уже завершать. Почему? Потому что возраст, само собой. И заработок не тот, который хотелось бы иметь. Люди сегодня, будем откровенны, честны, звонят и спрашивают: «Можно ли к Вам приехать отдохнуть?», – и торгуются до слёз! Понимаете? Потому что сегодня не так уж и богато мы живём, чтобы ещё и отдыхать богато. Это одна проблема.

Вторая проблема, что законодатель был просто молодец! Будем говорить так. Когда создавал этот декрет Президента по агротуризму – это были замечательные инициативы, замечательное начало. И люди многие воспользовались этим, этими кредитами, и зарабатывали. Сейчас заработок небольшой. Для агроусадеб сегодня это не тот случай, где можно заработать. Хотя бы держаться на плаву. Такое сегодня время, наверное.

Может быть, я чего-то не умею. Может быть, я зарос уже мхом. Вот у меня есть моя знакомая – у них получается уже теперь гораздо лучше, чем у меня. Я уже старый, будем говорить так. И отставники-полковники выжили, так сказать, из этого времени, когда можно заниматься трудом серьёзно. А они занимаются, на самом деле, очень хорошо. И ещё вспомнил, как сказал наш коллега, главное – не мешать. Вот это очень правильная вещь. Главное, так сказать, по большому счёту, не мешать. По поводу, вообще, туристического бизнеса, да, он сегодня развивается. Но агроусадьбы – мы только можем, так сказать, где-то подставить плечо этому туристическому бизнесу. А будущее за такими вот большими комплексами. Как маёнтки, как музеи, как «Дудутки», как «Сула». Да, шыкоўны объект, безусловно. И тогда и смотрят маленькие сядзібы, там появляются, они видят, что да – уже проезжее место, уже люди едут, смотрят, что почему бы там, на трассе не поставить маленькую сядзібу.