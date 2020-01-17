Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Люди разные – есть какое-то волнение каждый раз, но, как правило, все остаются довольны. Но эта энергетика, локальное место всем нравится. Я получаю удовлетворение об этого. Есть свои хитрости: у меня стоит шикарное оборудование для звука. Хорошо – не значит громко. Громко – не значит хорошо. Оно просто качественно и отстроено правильно. И когда люди поют караоке, они просто кайфуют от звука. Когда классно звучит, они не осознают, отчего им так хорошо. Совершенно необязательно напиваться до какого-то состояния, они кайфанули, что караоке попели, походили по природе. Как на концерт приходишь: все знают эту музыку, но если был плохой звук – это был плохой концерт.