Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе
Последние тренды агротуризма. Почему белорусский ландшафт и народная музыка – это верная идея для успешного бизнеса, рассказываем в программе «Центральный регион».
Агроэкотуризм – один из главных трендов современности. Это возможность не только хорошо провести время, отдохнуть компанией, это ещё и погружение в аутентичный быт.
Агроусадеб нынче много, но мы нашли уникальную. Находится она на берегу реки Вилии в деревне Слободка. Буквально с порога окунаешься в уютную атмосферу белорусского крестьянского быта.
Анатолий Каминский, хозяин агроусадьбы:
Проект изначально задумывался как какое-то культурное место. Агроусадьба, только с элементами обрядов каких-то национальных, выступлений артистов, более культурное место, нежели в понимании просто агроусадьба – место для каких-то бытовых пьянок, посиделок.
По профессии Анатолий – музыкант. По агроусадьбе это чувствуется. Кстати, идея пришла именно из творчества.
Анатолий Каминский:
Я неравнодушен к хорошему звуку, к эффектам световым. По ночам для друзей устраивали такие веселухи, без фанатизма – интересно, красиво. Дом новый, в славянском стиле. Долго думал, из какого материала сделать. Конечно, проще – из блоков слепил, что-то декорировал, дешевле и проще в обслуживании. Но это более эпатажно, как оказалось, оно очень энергоемко. Два года занимаемся. Первый год, когда окупились затраты.
Путь к успеху был непростым. Это со стороны кажется – нанимай рабочих, строителей, консультантов, и потом считай прибыль. Анатолий в процессе создания усадьбы освоил не одну профессию.
Анатолий Каминский:
Даже не представлял, насколько это все требует внимания. Думал, буду сдавать дом, да и все как-то само. На самом деле это не так. Пришлось освоить строительные специальности – сантехник, электрик, грузчик, дизайнер, маляр. Внимание требуется ежедневно.
Люди разные – есть какое-то волнение каждый раз, но, как правило, все остаются довольны. Но эта энергетика, локальное место всем нравится. Я получаю удовлетворение об этого. Есть свои хитрости: у меня стоит шикарное оборудование для звука. Хорошо – не значит громко. Громко – не значит хорошо. Оно просто качественно и отстроено правильно. И когда люди поют караоке, они просто кайфуют от звука. Когда классно звучит, они не осознают, отчего им так хорошо. Совершенно необязательно напиваться до какого-то состояния, они кайфанули, что караоке попели, походили по природе. Как на концерт приходишь: все знают эту музыку, но если был плохой звук – это был плохой концерт.
Подход с душой и внимание к деталям. Вот, что даёт результат. Пользуется популярностью это место даже у иностранцев. Сюда заглянули и журналисты мировых изданий во время работы на ІІ Европейских играх. Знаменитые музыканты, спортсмены… Кто здесь только не отдыхал! Где ещё, например, можно найти баню, где нет мочалок. Их заменяет собранный в лесу мох.
Анатолий Каминский:
Здесь люди релаксируют после напряженной рабочей недели. Баня только из натуральных материалов. Даже люстру своими руками делал – это бамбук. У нас, правда, не растет. Просто из готового ничего по смыслу не подходило, а так веселенько смотрится.Традиционно в деревне не моются мочалками. Когда я впервые 20 лет назад приехал сюда, была шокирующая новость. Мох намыливается, запаривается – колоссальное удовольствие от этого!