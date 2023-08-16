Когда-то вокруг дворца Чернышёвых была оранжерея с ананасами и померанцами. Вот что осталось от графской усадьбы

Приглашаем на светский раут. По соседству с парком – дворец Чернышевых-Кругликовых. Когда-то к нему вела оранжерея с ананасами, померанцами и другой экзотикой. Декабрист Розен так и написал в дневнике – еду в Сибирь, купил корзинку персиков и абрикосов.

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:

Обратите внимание на террасу, еще с того периода сохранилась. Здесь любила сидеть графиня и пить чай с собственными лимонами, которые она вырастила в оранжерее.

Случилось так, что Захар Чернышев был бездетным и передал свои владения по наследству брату Ивану, а он – внучке Софии, которая вышла замуж за военного Гаврила Ивановича Кругликова. Впоследствии ему даровали титул граф Чернышев-Кругликов и герб. Здание много раз перестраивали, меняли стили на цвет и вкус, и к 1860-м годам оно приобрело окончательный вид.

Татьяна Гончарова:

Это была летняя резиденция Чернышевых-Кругликовых. Она была более «облегченная», чтобы свежий воздух ходил по коридорам. Конечно, в классическом стиле было все оформлено. Красивые гардины, ковры зарубежные, восточные. На первом этаже находился зал приемов, а на втором этаже в летнее время любили проводить балы.