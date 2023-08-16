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Когда-то вокруг дворца Чернышёвых была оранжерея с ананасами и померанцами. Вот что осталось от графской усадьбы

16 августа 2023 14:14
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Приглашаем на светский раут. По соседству с парком – дворец Чернышевых-Кругликовых. Когда-то к нему вела оранжерея с ананасами, померанцами и другой экзотикой. Декабрист Розен так и написал в дневнике – еду в Сибирь, купил корзинку персиков и абрикосов.

Когда-то вокруг дворца Чернышёвых была оранжерея с ананасами и померанцами. Вот что осталось от графской усадьбы-1

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:
Обратите внимание на террасу, еще с того периода сохранилась. Здесь любила сидеть графиня и пить чай с собственными лимонами, которые она вырастила в оранжерее.

Случилось так, что Захар Чернышев был бездетным и передал свои владения по наследству брату Ивану, а он – внучке Софии, которая вышла замуж за военного Гаврила Ивановича Кругликова. Впоследствии ему даровали титул граф Чернышев-Кругликов и герб. Здание много раз перестраивали, меняли стили на цвет и вкус, и к 1860-м годам оно приобрело окончательный вид.

Татьяна Гончарова:
Это была летняя резиденция Чернышевых-Кругликовых. Она была более «облегченная», чтобы свежий воздух ходил по коридорам. Конечно, в классическом стиле было все оформлено. Красивые гардины, ковры зарубежные, восточные. На первом этаже находился зал приемов, а на втором этаже в летнее время любили проводить балы.

Когда-то вокруг дворца Чернышёвых была оранжерея с ананасами и померанцами. Вот что осталось от графской усадьбы-4

В одном комплексе с усадьбой были и хозпостройки, конюшни, кухня, где готовились к высоким приемам. Можно только предполагать, каким изысканным было меню. Рядом ледовня – такой прототип холодильника, где находился лед и хранили продукты и напитки. Дворец много повидал на своем веку и сейчас выставлен на продажу. Возможно, в его судьбе начнется новая глава.

Татьяна Гончарова:
С этой усадьбой связано много историй, легенд в том числе. Здесь находился центр ремесел в последнее время перед закрытием. Те, кто здесь работали, говорили, что особенно к вечеру слышатся шаги. Возможно, какие-то призраки здесь обитают.

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