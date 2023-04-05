Что посмотреть в Кричеве? Показываем дворец Потёмкина, где бывала императрица и проводили самые шикарные балы

Весенний сезон на старте. Природа оживает и зовет познавать Беларусь. Наш субботник пройдет на востоке Могилевщины. Город Кричев манит чудо-холмами, Мальдивами и богатейшей историей. Вы готовы к дворцовым приключениям? Останавливаем время и отправляемся в Екатерининскую эпоху в программе «Земля памяти» на СТВ.

Здравствуйте, сиятельные гости! Мы с матушкой очень рады приветствовать вас во дворце. У Екатерины II и Потемкина могла быть общая дочь. Раскрываем имя ребёнка тайного брака – читайте здесь.

Подарок на века, или застывшее сердце. Если воспарить над кричевским дворцом, можно разглядеть символичные инициалы «П» и «Е». Чувственное признание от светлейшего князя Потемкина Великой императрице Екатерине II. 1772-й, после первого раздела Речи Посполитой Кричевское староство входит в Российскую империю. Но последний владелец Ежи Мнишек отказывается присягнуть на верность. Ее Величество быстро находит замену в лице любимого фаворита. В январе 1776-го Григорий Потемкин получает в дар здешние земли с населением 14 274 крепостные души.

Владимир Мищенко, директор исторического музея г. Кричева:

Потемкин очень быстро оценил выгодное географическое положение Кричева, наличие реки Сож, природных ресурсов. Здесь он налаживает самые различные производства. Ну и, конечно, чтобы сюда иногда приезжать и оценивать красоты, которые подарила российская императрица, ему был необходим дворец. С 1778-го по 1787 год ведется строительство дворца Потемкина. Автором проекта является известный русский архитектор, зодчий Иван Егорович Старов. Самый известный проект этого архитектора – это Таврический дворец в Санкт-Петербурге, которым длительное время владел сам Потемкин. Если говорить про строительство дворца, то был он построен за девять лет. Это довольно рекордные сроки для того периода времени.

Словно кремовая роза, дворец расцвел в лучших традициях классицизма. Рядом разбили великолепный парк. Ландшафтным дизайном руководил креативный на то время садовник Уильям Гульд. Флакон романтики. Владимир Мищенко:

Для того чтобы построить дворец, прямо на территории нашего тогда староства был организован завод, где, представьте себе, изготавливали более миллиона кирпичей в год. Использовалась преимущественно наша местная кричевская глина. И наш кирпич был действительно довольно известный, даже его продавали в тот период в Ригу, Херсон. Рядышком с дворцом тогда была построена конюшня, которая обслуживала дворец. Такая уникальная подкова была найдена нами совсем недавно. Лошади того времени были тягловые, очень большие.

Танцуют все! 19 января 1787-го императрица всея Руси прибыла на бал в новоиспеченный дворец и оценила драгоценный подарок. Российская знать кружила в менуэтах, а иллюминация горела до рассвета. В то время дива путешествовала по Могилевской губернии. И вскоре после высокого приема продолжила путь. А вот городская молва еще долго не стихала, отчего генерал-аншеф Потемкин спустя пару недель расстался с дворцом. Продал за 900 тысяч злотых или проиграл в карты Яну Голынскому? Тайна за семью печатями. Но после этого знаменитый польский род владел красотами 130 лет, вплоть до революции 1917 года. Оттого кричевскую жемчужину величают дворец Потемкина и Голынских. Анастасия Макеева, корреспондент:

Мы сейчас просто как Золушки попали на бал. Наверное, мечта каждой девушки. Здесь тоже кружили на балах?

Ольга Емельянова, научный сотрудник исторического музея г. Кричева:

Да, безусловно. То место, куда мы сейчас с вами попали, называется парадная зала. Имеет место быть и такая версия, что Екатерина, когда сюда приезжала на бал, обратила свое внимание на нового фаворита, которого звали Платон Зубов. Он ей годился по-настоящему даже в сыновья. Когда она здесь была с Платоном Зубовым, то очень некрасиво заявила, что эти земли и дворец можно передарить ее новому поклоннику.

– Даже так?

– Потемкина это очень сильно обидело, и он сказал, что этот дворец уже продан Голынским, даже составлен договор купли-продажи. Это, может быть, действительно было сделано. Такая легенда бытует. Правда это или нет, нам остается только догадываться.

– Ну да, роковая Екатерина. Что сказать...

Владимир Мищенко:

У Яна Голынского, говорят историки, был компромат на Потемкина. И Ян Голынский мог Екатерине что-то недоброе на ушко нашептать. Скорее всего, карьера Потемкина – политическая, военная – могла тут же завершиться. Действительно, Потемкин был человек непростой, ему тоже иногда были свойственны шалости. Но, как говорят историки, Ян Голынский этого не сделал, и в знак доброй воли, доброго жеста Потемкин ему мог просто-напросто подарить этот дворец.

Возрадована я, светлейший князь, тому, что создано твоим трудом во благо кричевцев. Мануфактуры, фабрики, заводы, а судоверфь прославилась до самого Херсона. Воистину Золотой век Кричевской земли расцвел под твоим началом.

Блестящий инвестор. Потемкин превратил Кричев в промышленный центр Российской империи. Две парусиновые мануфактуры, два стекольных завода и статус колыбели Черноморского флота. Под четким руководством князя строили грузовые суда и боевые корабли, которые по Сожу попадали в Днепр, выходили в Черное море и сражались с турками в морских баталиях.