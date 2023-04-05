У Екатерины II и Потёмкина могла быть общая дочь. Раскрываем имя ребёнка тайного брака

Весенний сезон на старте. Природа оживает и зовет познавать Беларусь. Наш субботник пройдет на востоке Могилевщины. Город Кричев манит чудо-холмами, Мальдивами и богатейшей историей. Вы готовы к дворцовым приключениям? Останавливаем время и отправляемся в Екатерининскую эпоху в программе «Земля памяти» на СТВ.

Аполлон! В Потемкине было все: ум, стать, магнетизм. Многочисленные конкуренты нервно курили в стороне. Уже в 16 лет юноша поступил в Московский университет, вошел в число лучших студентов и получил золотую медаль. Но за лень и пропуски так и не получил «корочку». Зато военная карьера выстрелила на все сто. Под покровительством Екатерины чины и регалии Григория Александровича росли с космической скоростью. Он был правой рукой и помогал побеждать во внешней политике. Страстный роман привел к тайному браку. Анастасия Макеева, корреспондент:

Поподробнее, пожалуйста.

Ольга Емельянова, научный сотрудник исторического музея г. Кричева:

В Москве, в церкви Большого Вознесения, считается, что они были тайно обвенчаны. И результатом этих отношений, согласно легенде, императрица Екатерина родила дочь, которую назвали Елизавета Григорьевна Темкина. Почему Темкина? Потому что ребенок был незаконно рожденный. И первый слог фамилии просто отбрасывался.

Эта девушка получила по тем временам прекрасное образование, у нее тоже во владении было довольно много земель, и она прожила долгую, счастливую, хорошую жизнь.

Владимир Мищенко, директор исторического музея г. Кричева:

И здесь историки разделились на два лагеря. Одни говорят, что это, возможно, одна из дочек от многочисленных любовниц Григория Александровича. Но часть других историков говорят, что это не совместных их ребенок, потому что в момент появления на свет Елизаветы Темкиной Екатерине было уже 45 лет. Что посмотреть в Кричеве? Показываем дворец Потемкина, где бывала императрица и проводили самые шикарные балы – подробности.