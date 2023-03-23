На летнюю дачу приезжали всей семьёй. Почему Репин выбрал белорусское Здравнёво вместо пригорода Петербурга?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Гори-гори ясно. Сегодня мы приехали в самую ламповую усадьбу Беларуси. Этот уголок Витебщины художник Илья Репин выбрал неспроста. Дарим путевку вдохновения. Заповедник для души. Здравнево, что Млечный путь, озарит и наполнит светом. На берегах Западной Двины гений реализма, Илья Ефимович Репин, провел 8 плодотворных сезонов и подарил миру около 60 работ. Магия природы и творческий дух – место силы.

– Дорогой Илья Ефимович, насколько мне известно, усадьбу вы купили у Софьи Аксентьевны Яцкевич.

– Совершенно правда, замечательное место. 108 десятин земли, 40 коров да 4 лошади.

– Наверное, велика цена за столь прекрасное приобретение?

– Да, вы совершенно правы, год тому назад Александр III купил у меня картину «Запорожцы». Так вот, сие поместье обошлось в 1/3 от гонорара. Анастасия Макеева:

Интересно, на тот момент Репин живет в Петербурге и выбирает себе усадьбу на Витебщине. Почему так случилось?

Алексей Сухоруков, заведующий музеем-усадьбой Е. И. Репина «Здравнево»:

Предположение, высказанное нашими краеведами, это могло быть газетное сообщение, в «Ясной Поляне» у Толстых Репин мог узнать о продаже имения под Витебском. Илья Ефимович здесь, в восторге от красоты этого места, с весны 1892 года начинаются летние сезоны художника, почти десятилетие, которое он проводит здесь. Анастасия Макеева:

Везде пишут, что место особенное. Западная Двина сама по себе привлекательная, но говорят, что здесь, вроде, разлом земной коры… За столом собиралась семья и дорогие гости. Как Репины любили проводить время в Здравнево – подробности здесь. Алексей Сухоруков:

Можно предположить, что он есть, поскольку под нами уходит на неизвестно какие глубины пласты доломита, по которым когда-то здесь в давнюю эпоху проделала русло Западная Двина. Может быть, но место для Репина стало притягательным.

«Косматые, дюжие фигуры, идущие вдоль берега реки». Так описывал Репин двинских бурлаков, которые тянули вверх по течению тяжелые груженые лодки – лайбы. Здесь они останавливались и готовили еду на костре. Вдохновленный силой и рассказами новых знакомых, художник зарисовал лайбашников на память. Говорят, люди, проплывавшие мимо усадьбы, крестились, потому что напоминала церковь. Такой необыкновенный вид придал ей талантливый хозяин. Надстроил второй этажей с башенкой, чтобы как птица воспарить над просторами. Покрасил зеброй в цвета темного и светлого дерева. Чудо-модерн или сказка «Морозко». Каждому свое.

Алексей Сухоруков:

Судьба старого дома довольно печальная. Покидая усадьбу летом 1930 года младшая дочь художника Татьяна Ильинишна Репина, Язева в замужестве, продает старый уже, обветшавший в это время дом художника, на дрова местным жителям. На старых фундаментах дома, на рубеже 1988-1989 годов и был отстроен этот дом. Единственное, что уцелело, гордость усадьбы – старый погреб. На фасаде дата 1895 год, строил его еще Илья Ефимович, с его участием. В 1995 году 1 февраля дом-музей Репина из-за пожара очень серьезно пострадал. Пришлось заново фактически перестраивать весь дом. Мы видим здесь некоторые из находок, сделанные во время археологических раскопок 1999 года. Это осколки старой посуды, аптечной, может быть, парфюмерной, керамика, осколок кузнецовской фарфоровой тарелки «Рига».

Репин обожал здравневскую жемчужинку. Глоток воздуха после города. На летнюю дачу приезжали всей семьей. Илья Ефимович раскрылся здесь как крепкий хозяйственник. А почему бы и нет, когда 120 гектаров земли, 40 коров, 4 лошади, гусенята, куренята, поросята. Вставал в полчетвертого утра. Работал лопатой да киркой. Был щедрым с местными крестьянами. Платил хорошо, продавал подешевле рожь да буренок, покупал обувь для ребятишек. К доброму барину захаживали на праздники. За что Репин заслужил всеобщую любовь. Маэстро пишет: славный народ белорусы, скромный, добродушный, трудолюбивый. И с особым смаком отмечает традиционную кухню.