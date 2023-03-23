«Любил театр, хорошую книгу». Откуда у Репина была тяга к прекрасному?

Сквозь тернии к звездам. Сложный и долгий путь проделал художник. Школа военных топографов в родном Чугуеве, уроки у местных иконописцев, Петербург, Академия художеств, которая сегодня носит имя Репина. Интересно, что творческой натурой была мама художника. Вот откуда тяга к прекрасному. Уже с детства Ильюша вырезал из бумаги, лепил из воска, а когда двоюродный брат Трофим однажды принес в дом краски, зажегся так, что от палитры было не оторвать, от творческого упорства у мальчика пошла кровь из носа. Анастасия Макеева, корреспондент:

Каким был человеком? Вот все мы знаем Репина как известного живописца. Говорят, вегетарианцем был.

Алексей Сухоруков, заведующий музеем-усадьбой Е. И. Репина «Здравнево»:

Только не здесь, это появилось позже. Вегетарианство Репина было временным. Он был живым человеком. Любил театр, хорошую книгу. Круг друзей Репина это и Федор Иванович Шаляпин, и многие известные писатели, Леонид Андреев. Ну, и достаточно строгим человеком он был. Очень любил людей, в которых видел искру Божьего таланта. Он очень скромно оценивал свои, кстати, способности, как-то он писал о себе, что я не из талантливых, я из трудолюбивых. Известно, что в пенатах, если кто-то начинал словословить в адрес Репина, награждался штрафной речью и должен был что-то произносить, не касающееся хвалебных од в адрес хозяина дома. На летнюю дачу приезжали всей семьей. Почему Репин выбрал белорусское Здравнево вместо пригорода Петербурга – подробности здесь. Если есть очарование и эмоции, можно простить недостатки. Репин писал, что любит живопись неизлечимо, как старый пьяница. Своим талантом он делился с другими и стал чутким наставником для начинающих художников. А с 1894 года – преподавателем Академии художеств. По воспоминаниям студентов, Репин очень бережно относился к дарованиям, стараясь не оказывать влияния и помочь раскрыть грани самобытности. Более того, помогал малоимущим. Некоторые студенты жили у Репина в академической квартире, обедали вместе с семьей. А на летних каникулах приезжали на этюды в здравневские красоты. На втором этаже располагались лавки с матрасами, вот такая творческая среда. Среди известных учеников Репина – Валентин Серов. Анастасия Макеева:

Репин просыпался рано, работал до поздней ночи, говорят, что любил спать с открытым окном, так что даже иней на усах мог появляться.

Анастасия Шубкина, научный сотрудник музея-усадьбы Е. И. Репина «Здравнево»:

Да, очень любил свежий воздух, спал с открытыми окнами и любимое спальное место в Здравнево – балкон второго этажа, где размещалась лавочка. Конечно, можно было любоваться парковой частью усадьбы и фруктовым садом. Остров гармонии. В парке сохранилось немало деревьев, которые помнят энергичного художника. Фото с Пегасом возле сосны – заряд позитива. Хозяин заложил еловую и липовую аллеи, посадил серебристый тополь, сегодня сохранился лишь один. Этот могучий великан притягивает внимание туристов и молодоженов. Говорят, исполняет желания. Обнимите и ждите чуда. Алексей Сухоруков:

Ильей Ефимовичем был посажен сад. В этом году было много яблок, оставшиеся яблоки ушли под снег. Каждый день к нам приходят косули из ближайшего леса. Анастасия Макеева:

Был бы Репин и написал тогда не «Мишки на поляне», а «Косули на поляне». Очень красивая терраса, раз тут еще и фруктовый сад был, наверное, любили и чаек попить с вареньицем. Алексей Сухоруков:

Конечно, вишневая площадка, там любили в хорошую погоду поставить стол, самовар, пили чай, конечно же, варили варенье. Мы в этом году тоже наварили немало варенья для туристов и для себя. Так что, угощаем на наши музейные праздники.

Здесь прекрасно в мороз, солнце и дождь. Больше 20 тысяч туристов приезжают за светлой атмосферой. И дело не только в мяу-терапии. Помимо Колядок, Масленицы, Купалья празднуют День мамонта. Неподалеку были найдены останки – привет из Ледникового периода. С размахом проводят квесты, Ночь музеев и традиционный «Осенний букет». Для активных – финские сани и крокет, который был топовой забавой во времена Репина. Присоединяйтесь. За эксклюзивом отправляйтесь в Здравневскую школу и почувствуйте себя учеником начала ХХ века. Анастасия Шубкина:

Татьяна была учителем Здравневской школы, младшая дочь художника. На основе собранных документов, которые у нас в экспозиции показаны, мы смогли создать занятие с атрибутами. Интересные учебники есть начала 20-х – это, конечно, история Беларуси, белорусский язык, и такие необходимые атрибуты, как перьевые ручки, чернила, керосиновая лампа.

Алексей Сухоруков:

Мы подписали договор о сотрудничестве с Академией художеств Петербурга и планируем, что в этом году летом на дни «Славянского базара» в Витебск приедет выставка работ Юрия Ильича Репина, который здесь в этом доме юношей начинал свой путь как будущий известный художник. Занавес. Здравневская глава завершилась на рубеже столетий. Илья Ефимович уезжает в Пенаты – знаменитую усадьбу недалеко от Петербурга, где начинается новая полоса в жизни. Но это уже совсем другая история. Или новый ориентир для путешествия? Решайте сами. Анастасия Макеева:

Есть ли тут какие-то привидения, домовенки? Потому что много старинных предметов, антиквариата, те же самые старинные зеркала.