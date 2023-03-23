За столом собирались и дорогие гости. Как Репины любили проводить время в Здравнёво?

Прогуляемся по музейным интерьерам. Кружевную атмосферу конца XIX – начала XX века воссоздали при помощи антиквариата и писем внучки художника Татьяны Николаевны Дьяконовой. Приглашаем в большую гостиную, где за столом собирались семья и дорогие гости. Изюминку придавали расписные дверные филенки и стены. Можете залюбоваться одним из фрагментов – птицей «Сирин», она приносит счастье. Здесь же и чучела животных. Сын Юра и дочь Надя любили поохотиться в глухих лесах и оставить после себя трофеи.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Окажись гостем в «Здравнево», вы бы наверняка попали на аппетитный обед, как в произведении Чехова «Сирена». На первое вам могли бы предложить картофельный супчик на баранине, селедочку и обязательно кулебяку. Например, в моих руках уникальный предмет – он назывался сырная передача. Среди гостей была витебская интеллигенция. Историк и краевед Алексей Парфенович Сапунов, адвокат Владимир Стукалич, военный юрист, публицист Александр Жиркевич, который оставил немало драгоценных воспоминаний о «Здравнево». В рассказах с ним о запрещенных дуэлях и родилась одноименная картина, в которой, кстати, прослеживаются нотки импрессионизма.

– Вера Ильинишна, ваша дочь, говорит, что нынче в Санкт-Петербурге в моде пьеса Ивана Тургенева «Месяц в деревне».

– Совершенно верно, Верунчик, кстати, сама и роль играет, и музицирует. Господа, а давайте я познакомлю вас со своей супругой.

Анастасия Шубкина, научный сотрудник музея-усадьбы Е. И. Репина «Здравнево»:

Это малая гостиная. Здесь собирались вечером за чаепитием, показывали театральные постановки, неслучайно здесь находится пианино. Анастасия Макеева:

Интересно узнать про его музу – жена, потому что очень много вместе прожили, воспитали столько детей. Анастасия Шубкина:

Вера Алексеевна в девичестве Шевцова, которая уже в 18 лет вышла замуж за Илью Ефимовича. Четверо детей, посвятила себя семье. Занималась рукоделием, приезжала в усадьбу, здесь помогала художнику справляться по хозяйству и занималась росписью фарфоровых тарелочек. На летнюю дачу приезжали всей семьей. Почему Репин выбрал белорусское Здравнево вместо пригорода Петербурга – подробности здесь. Место, согретое счастьем. Сын Юрий пошел по стопам отца и стал художником. А начался творческий путь в Здравнево, помогал отцу расписывать комнаты. Надежда была фельдшером, а Татьяна запомнилась тем, что открыла в усадьбе 4-классную школу для крестьянских детей. Она отдает здесь свою дочь Тасю замуж за сына местного священника, в браке рождается четверо детей. Вот такое родовое гнездышко с белорусскими корнями.

Анастасия Макеева:

Как коротали вечера в то время? Анастасия Шубкина:

Наверное, главным увлечением можно считать вышивку и чтение, но среди необычных увлечений дочерей я бы выделила прогулки по усадьбе и кормление коров. Есть интересное произведение Ильи Ефимовича под названием «Барышни на прогулке среди стада коров». Там показаны все 3 дочери художника, наряды, которые привозили с собой в большом количестве. Были мероприятия, одно из самых ярких Ильин день – это День ангела, приезжали гости. Ну и конечно, день рождения художника – это 5 августа. Получается, Репин по знаку зодиака – лев – огонь. Праздничное гуляние в Здравнево, собирались гости и даже запускали фейерверки. Художнику дарили праздники с символикой Ильина дня.

Холодным ремеслом до искусства не подняться. Репин в своем творчестве всегда преследовал суть. Сердце усадьбы – мастерская. Чтобы было больше света, художник в потолке сделал окно-фонарь. Построил большой романский камин и изобразил на нем своего любимца Пегаса. Здравневские сезоны оказались насыщенными. А как иначе, когда за окном разливается таинственная Двина, ослепляют закаты и рассветы. Словно из 1001 ночи, бархатные волны в россыпи бриллиантов. Здесь из-под кисти виртуоза родилась легендарная «Лунная ночь». Симфония Двины завораживает.