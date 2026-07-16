Гастротуризм набирает обороты: в Беларуси работают 243 объекта национальной кухни

В Беларуси активно развивается гастрономический туризм – одно из самых быстрорастущих направлений отрасли. Сегодня в стране работают 243 объекта общепита, которые специализируются на национальной кухне. В меню – аутентичные блюда регионов: дранки, бабка, мачанка, верещака, домашние колбаски, холодник, грибной суп и традиционные блинчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты отмечают: популярность растет не только у известных заведений, но и у небольших локальных точек. Найти их можно на карте «Кулинарное наследие Беларуси» – там отмечены более сотни локаций с редкими блюдами вроде панцака, кулеша, банкухи или жареных вьюнов.

Гастро-фестивали – еще один драйвер интереса. В 2025 году прошло более 300 событий, посвященных национальной кухне: «Бацькава булка» в Свислочском районе, «Сырный фестиваль» в Гродно, клубничные праздники в Лунинце, томатный фестиваль в Ивье, «Вишневый фестиваль» в Глубоком.

Развиваются и гастро-маршруты: в стране их создано 95, включая 34 гастро-программы. Они объединяют рестораны, агроусадьбы и предприятия, где туристам показывают производство продуктов и предлагают дегустации. В МАРТ подчеркивают: гастрономия – важная часть национального бренда. Беларусь делает ставку на традиции и качество, а туристы все чаще выбирают страну именно за возможность «узнать ее на вкус».