Африканские страусы нашли райское место в Беларуси. И это полесская деревня. Посмотрите, как разводят экзотических птиц

– Любят дождь, любят снег. Когда дождь, так они вообще выходят и сидят под дождем, мокнут.

– Такая экзотика у нас, в Беларуси. О, сразу подкрепился! Самое вкусное мы оставили под конец. Вбейте в навигаторе деревню Козище, 20 километров от Кобрина – и вы в тропиках. Несмотря на февральскую метель, здесь горячо. Страусиная ферма – конфетка для туристов. Черных африканских птичек завезли в 2004-м из Польши. С тех пор принимают угощения, подмигивают на камеру и балуют гостей. А если будете в блестящем и красном, пушистое семейство проявит к вам небывалый интерес. Давайте знакомиться! Анастасия Макеева, корреспондент:

Птица, известно, самая крупная, но при этом говорят, что мозг у страуса с грецкий орех. Это правда?

Антонина Щэнсна, экскурсовод:

Конечно, мозг у страуса с грецкий орех, и память в стрессовых ситуациях – всего лишь пять секунд.

– Всем бы такую память.

– Хорошая, не злопамятная птичка. Еще интересный факт, что живут страусы, как люди, в среднем 70 лет. Когда закрывает глаза, видите, какой белый глаз становится?

Это третье веко у страуса, защита от песчаных бурь. И реснички тоже какие красивые, тоже защита от бурь. Поворачивает глаза на 280 градусов и видит страус вдаль на пять километров. Поэтому любят с ними пастись в природе зебры, антилопы, другие животные. Страус видит опасность, кричит, и животные убегают.

Хоть птички миролюбивые, в дикой природе если испугаются, могут рассечь кости даже льву. Бьет лапкой с силой в 1,5-2 тонны. Оно и понятно при росте в 2,80 и весе до 150 килограммов. Прекрасно переносят жару в +50 и морозы до -30. Сегодня африканских страусов выращивают даже в Заполярье! Ну, а на кобринских просторах – рай.

Антонина Щэнсна:

Когда начинается этот брачный период, самец танцует перед самками. Недели две в пустыне танцует. На колени становится, крыльями машет. Крылья в размахе – больше двух метров. Собирает себе целый гарем. У одного самца в природе 3-5 самок может быть.

– В общем, это не про лебединую верность.

– Самец строит гнездо в песке, роет лапами яму глубиной до 6 сантиметров, первой откладывает туда яйцо любимая, доминирующая самка. Вслед за доминирующей в одно и то же гнездо откладывают яйца все второстепенные самки. За недели две может насобираться 40, а, может, и больше яиц.