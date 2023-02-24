Пышность венка зависела от благосостояния невесты. Где провести свадьбу в полесских традициях?

Если в Мотоле слава гремела о кожушках, то в Бездеже огоньком гардероба были фартуки. Произведение искусства с букетами полевых цветов, птицами и волшебным кружевом. Без него выходить за порог было неприлично, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Если во всех регионах фартуки были узкими и длинными, то здесь – короткими и широкими. Каждая барышня шила под себя и старалась создать эксклюзив, особенно к праздникам и для похода в церковь.

Каскад узоров. В музейном царстве хранится около 400 фартушков. На витринах сияет 70, все белоснежные и накрахмаленные, но ни один не повторяется. Наследие предков берегут и на кружках передают новому поколению. Колорит в каждом стежке.

Людмила Янущик:

Мы находимся возле самого старого фартушка, которому уже более 140 лет. Он с 1880 года, но дошел до наших дней в идеальнейшем состоянии. Качество ниточек, которые в дальнейшем будут использоваться в изготовлении фартушка, обязательно проверяли. Брали обручальное колечко, и эту ниточку продевали через кольцо. Если в это кольцо проходило 300 ниток, вдумайтесь только в количество напряденных тоненьких ниточек, только тогда из этих ниток делали основу, заправляли станок, который у нас называется верстат, ткали ткань.

На этновандроўке вам расскажут про прелести дресс-кода. В центре внимания – наряды молодых. Ах, эта свадьба! Основа – льняные сорочки с красной вышивкой как символ защиты и оберега. Не обходился гарны хлопец без самотканых брюк, по-местному – ноговыти. И, конечно, без нарядного пояса. Без него выходить на улицу было дурным тоном – значит, распоясался. Красавица-невеста была в длинной льняной юбке и белом фартуке в знак чистоты и невинности.

Людмила Янущик:

Невесты делали себе вот такой необычный, красивый веночек. Особенно популярен он был в 20-30 годах прошлого века, бытовал только в Бездеже. Мы воссоздали технику плетения этого веночка. Его делали из бумаги. Чаще всего это были подручные материалы – бусинки либо бумага. Соответственно, пышность этого венка зависела от благосостояния невесты. Чем невеста была заможнее, тем этот веночек, эта пава была шире. Я думаю, вы знакомы с таким высказыванием: идет важный, как пава. Анастасия Макеева, корреспондент:

Да.

Людмила Янущик:

Пошло оно от названия этого веночка. Чтобы проносить его на голове целый день, нужно было приложить очень много усилий. Так ли это, мы сейчас с вами проверим. Анастасия Макеева:

Ощущение – как ваза на голове.