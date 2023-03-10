Дом Александра Суворова сохранился в Кобрине. Посмотрите, как выглядит место, где полководец жил в свои последние годы

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня мы приехали в славный город Кобрин. Как видите, Югом здесь даже не пахнет. Лучше всего летом, тогда можно увезти с собой ведро орехов и абрикосов, но в городе с историей в семь веков есть что посмотреть. Край Суворова, столица сыров и игрушек, традиции Полесья. Составим для вас яркий гид.

Прямо в цель! Он воевал ни числом, а умением. Стратег до мозга костей. Александр Васильевич Суворов – единственный полководец в мировой истории, который не проиграл ни одного из 60 сражений. За участие в подавлении восстания Костюшко Екатерина II дарит военному мастеру имение под названием Кобринский ключ. С конца XVIII века в городе сохранился дом, в котором с 1797 по 1800 годы несколько месяцев жил великий полководец.

Елена Бабенко, директор Кобринского военно-исторического музея им. А. В. Суворова:

После отставки от службы в армии именно в Кобрин приехал Суворов, чтобы наконец-то поселиться в своем владении. Второй такой же эпизод – после знаменитого швейцарского и итальянского похода уже в зените славы. Суворов опять попадает в Кобрин. Он очень сильно заболел. Здесь же он получил известие, находясь между жизнью и смертью, о том, что ему в Санкт-Петербурге готовится торжественная встреча как триумфатору. К сожалению, триумфальная встреча была отменена. И как раз Суворов, уехав на эту триумфальную встречу, последний раз покинул свои кобринские владения и больше к нам не возвращался.

Дом-музей – машина времена. Типичное шляхетское строение со строгой симметрией, портиком и гонтовой крышей. Улица символично названа в честь Суворова, а в XVIII веке мы бы оказались с вами на Губернской, которая прямиком вела в чудесный парк. Сегодня он также носит имя блестящего командира. Переключаем на другую эпоху.

Елена Бабенко:

Мы идем вдоль комнат, которые имеют так называемое анфиладное расположение. Все проемы дверные друг напротив друга расположены, то есть по одной осевой линии. Это так называемая анфилада комнат. Все точно так же, как во дворце, только в миниатюре. Справа от нас находится центральная несущая стена, которая в XVIII столетии выполняла роль обогревателя. Это современная система отопления. Как раз одним из элементов этой системы является камин, который находится в одной из комнат. В XVIII столетии это была точка, где осуществлялось отопление всего здания.

Анастасия Макеева:

Мы попали как будто в рабочий кабинет Суворова. Елена Бабенко:

Здесь находится экспозиция, которая рассказывает о деловой части суворовского строения. Интересным элементом является секретер, на котором также писались письма, делались какие-то заметки. В общем, деловая обстановка во всем. От суворовских времен в суворовском доме не осталось абсолютно ничего, потому что дом был сильно поврежден. Все это – уже более поздние предметы, закупленные, найденные и переданные нам из других музеев. Тем не менее каждый из этих предметов является предметов XVIII столетия.

В кабинете портреты любимой семьи: жены Варвары Ивановны, дочки Натальи и сына Аркадия. Находясь в Кобрине, Суворов получил радостное известие от старшенькой, что станет дедушкой. Внука назвали Сашенькой в его честь. В музее запечатлели счастливый момент. Но, что интересно, у нашего героя одна нога в сапоге, другая – в мягкой туфле.

Дело в том, что в юности Суворов получил бытовую травму и страдал до конца жизни не только от боевых ранений. Когда был на домашнем, старался переобуться во что-то удобное. А вот военный дресс-код хоть и был безумно дорогим, с ручной вышивкой и украшениями далеко не всегда славился комфортом. Виват, гренадеры!

Елена Бабенко:

У нас представлен полный комплект так называемого павловского мундира. Он был достаточно неудобным с точки зрения Александра Суворова – сложно надеваемый, трудно застегивается. У этого солдата, например, кроме парика присутствует еще и в задней части коса, которая идет вдоль всего тела. Причем коса составлена внутри металлическим прутом. Суворов всячески протестовал против такого рода нововведений. Он долгое время не вводил в подчиненных ему войсках такую форму, за что заслужил нелюбовь, немилость императора. Более того, Александр Васильевич еще написал пару едких эпиграмм. Напрямую касалась этой формы. Звучала она так: пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, а сам я не немец, а природный русак. В том числе из-за таких отрицательных сентенций он получил отставку от службы в армии. В конце концов, после этой отставки, которая случилась в 1797 году, он приехал в Кобрин, чтобы заняться жизнью, как он говорил, мирного пахаря.

Оригинальная коллекция оружия магнитом притягивает сильную половину человечества. Особенно восточное. На счету Суворова было немало военных походов против турецкой империи, когда Российская империя пробивалась к Черному морю. На клинках светит полумесяц и цитата из Корана. Эксклюзив!

Елена Бабенко:

Совсем редким предметом является этот ятаган с раздвоенным наконечником на рукоятке, поскольку это типичное оружие турецких янычар. Отличалось обратной заточкой кривизны лезвия. Если на всех лезвиях сабель точилась выгнутая сторона, то для заточки ятагана характерно заточение вогнутой стороны. Это совершенно особая техника боя, владения оружием. То есть все не так, как в Европе.

Гордость музея – мемориальные вещи. Эта шляпа помнит императора Петра III, а тарелки из орденских сервизов – торжественные приемы. Учитывая, что Суворов был кавалером всех российских орденов и всегда почетным гостем, вполне вероятно, что он пробовал деликатесы из такой посуды во дворце. Антиквариат разнообразный, путешествие обогатит и подарит немало сюрпризов.

Анастасия Макеева:

Звезда экспозиции – вот такой ларец XVII века, в котором невесты хранили свое приданое. И если крестьянский сундук знают многие, то такой предмет дворянского быта – единицы. Так сказать, прототип платяного шкафа, в котором отлично помещались платья и другая красота.

Елена Бабенко:

Мы специально здесь воссоздали такую дамскую гостиную, чтобы погрузить посетителей наших в середину XVIII века. Это столик для игры в карты. Он раскладной, если его приподнять, внутри мы с вами увидим остатки от сукна, на котором во время игры делались записи. С четырех сторон столика садились четыре игрока и ставили ставки. Я думаю, что не одно селение было проиграно.

– Азарт – страшная сила.

– Конечно. В этой части экспозиции, кроме столика, оригинальным является и зеркало с красивой резной деревянной оправой. Молодильное зеркало. В нем кажешься красивее, лучше и омолаживаешься.