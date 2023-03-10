Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите

Яшенька, улыбнись нашим туристам. Как ты умеешь улыбаться? Умничка!

На страусиных играх приключения не заканчиваются. На ранчо есть целый контактный зоопарк. Каждый найдет друга по душе. Олениха Сонечка – одна из любимок. Цветок Дальнего Востока. Так ее называют из-за белых пятнышек. Летом бэмби еще краше. Кстати, шаг в беге у них достигает 8 метров!

Для детворы нет лучше кроликов. От хозяев года просто за уши не оттащишь. Глядят и кормят овощами прямо в вольере. Анастасия Макеева, корреспондент:

Известно много примеров такой необычной дружбы. Здесь такой малюсенький кролик и вместе со свинками.

Антонина Щэнсна, экскурсовод:

Дружат два таких кролика, они постоянно перелазят через дырку к свинкам, ночуют с ними, живут. Такая необычная дружба. Не обижают свинки кролика.

Это вьетнамские вислобрюхие свинки. Их много выращивают. Это свинка больше не растет, до 100 килограммов – это взрослые свинки.

А это дикая венгерская мангалица. Эти вырастают очень большие. Такого кабанчика можно до 500 килограммов раскормить. Они любят любые фрукты, овощи. Конечно, желуди, орехи.

– Такой милашка!

Еноты не только стирают на все сто, но и любят сладенькое. Они быстро подружатся с вами за печеньки, мармелад или булочку с молоком. Ну, а если вы решитесь завести вредину домой, знайте – холодильник и полки быстро будут пустеть, зато вечный драйв и нескучная жизнь гарантированы.

Анастасия Макеева:

Зря говорят, что женщина на корабле – это плохо. Например, камерунских козочек, которых приручили 10 тысяч лет назад, моряки брали всегда с собой в дальнее плавание, чтобы на борту было свежее молоко. За день они могут давать до трех литров. Причем жирность – от 5 % до 14 %.

Антонина Щэнсна:

Это наши Мишка и Машка – дикобразы. Живут в теплых странах, едят все фрукты и овощи, даже лук и чеснок головками едят. Посмотрите, какие большие иголки у дикобраза. Люди говорят, ядовитые – это неправда. Просто на концах иголок такие маленькие чешуйки. И если иголка впивается в тело, то потом гноится от грязи, от этих чешуек. Но не ядовитые. Первое средство защиты дикобраза – стучит зубами и выделяет вонючий запах. Если это на хищника не действует, значит, поворачивается хвостом к нападающему и бьет хвостом по земле. Создается мощный треск, потому что иглы полые внутри. Если и это не помогает и хищник нападает, иглы моментально отскакивают и впиваются в тело хищника. На расстояние иглами не стреляет – только когда есть контакт.