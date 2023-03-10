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Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите

10 марта 2023 06:39
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Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите-1

На страусиных играх приключения не заканчиваются. На ранчо есть целый контактный зоопарк. Каждый найдет друга по душе. Олениха Сонечка – одна из любимок. Цветок Дальнего Востока. Так ее называют из-за белых пятнышек. Летом бэмби еще краше. Кстати, шаг в беге у них достигает 8 метров!

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите-4

Для детворы нет лучше кроликов. От хозяев года просто за уши не оттащишь. Глядят и кормят овощами прямо в вольере.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Известно много примеров такой необычной дружбы. Здесь такой малюсенький кролик и вместе со свинками.

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите-7

Антонина Щэнсна, экскурсовод:
Дружат два таких кролика, они постоянно перелазят через дырку к свинкам, ночуют с ними, живут. Такая необычная дружба. Не обижают свинки кролика.

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите-10

Это вьетнамские вислобрюхие свинки. Их много выращивают. Это свинка больше не растет, до 100 килограммов – это взрослые свинки.

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите-13

А это дикая венгерская мангалица. Эти вырастают очень большие. Такого кабанчика можно до 500 килограммов раскормить. Они любят любые фрукты, овощи. Конечно, желуди, орехи.
– Такой милашка!

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите-16

Еноты не только стирают на все сто, но и любят сладенькое. Они быстро подружатся с вами за печеньки, мармелад или булочку с молоком. Ну, а если вы решитесь завести вредину домой, знайте – холодильник и полки быстро будут пустеть, зато вечный драйв и нескучная жизнь гарантированы.

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите-19

Анастасия Макеева:
Зря говорят, что женщина на корабле это плохо. Например, камерунских козочек, которых приручили 10 тысяч лет назад, моряки брали всегда с собой в дальнее плавание, чтобы на борту было свежее молоко. За день они могут давать до трех литров. Причем жирность от 5 % до 14 %.

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите-22

Антонина Щэнсна:
Это наши Мишка и Машка дикобразы. Живут в теплых странах, едят все фрукты и овощи, даже лук и чеснок головками едят. Посмотрите, какие большие иголки у дикобраза. Люди говорят, ядовитые это неправда. Просто на концах иголок такие маленькие чешуйки. И если иголка впивается в тело, то потом гноится от грязи, от этих чешуек. Но не ядовитые. Первое средство защиты дикобраза стучит зубами и выделяет вонючий запах.

Если это на хищника не действует, значит, поворачивается хвостом к нападающему и бьет хвостом по земле. Создается мощный треск, потому что иглы полые внутри. Если и это не помогает и хищник нападает, иглы моментально отскакивают и впиваются в тело хищника. На расстояние иглами не стреляет – только когда есть контакт.

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите-25

Завершить прогулку по ранчо можно в кафешке. Блюда национальной кухни и омлет из страусиных яиц летом – пальчики оближешь. Сувениры, как в музее. Магниты, подвески – пушистый хендмейд. Календарные праздники проводят с размахом, а книга отзывов толстеет от комплиментов не только белорусов, но и иностранцев.

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите-28

Показываем это яйцо. Это самое большое яйцо, которое было у нас на ферме, – 2 килограмма 120 граммов. Яйцо-гигант.
– У вас, конечно, сувениры – произведение искусства. Это все вы сами делаете?
– Да, у нас есть такие специалисты, которые нам делают.

Полет нормальный, а весна не за горами. Планируйте выходные вместе с нами.

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# Зоопарк # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

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