Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите

Яшенька, улыбнись нашим туристам. Как ты умеешь улыбаться? Умничка!
Яшенька, улыбнись нашим туристам. Как ты умеешь улыбаться? Умничка!
На страусиных играх приключения не заканчиваются. На ранчо есть целый контактный зоопарк. Каждый найдет друга по душе. Олениха Сонечка – одна из любимок. Цветок Дальнего Востока. Так ее называют из-за белых пятнышек. Летом бэмби еще краше. Кстати, шаг в беге у них достигает 8 метров!
Для детворы нет лучше кроликов. От хозяев года просто за уши не оттащишь. Глядят и кормят овощами прямо в вольере.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Известно много примеров такой необычной дружбы. Здесь такой малюсенький кролик и вместе со свинками.
Антонина Щэнсна, экскурсовод:
Дружат два таких кролика, они постоянно перелазят через дырку к свинкам, ночуют с ними, живут. Такая необычная дружба. Не обижают свинки кролика.
Это вьетнамские вислобрюхие свинки. Их много выращивают. Это свинка больше не растет, до 100 килограммов – это взрослые свинки.
А это дикая венгерская мангалица. Эти вырастают очень большие. Такого кабанчика можно до 500 килограммов раскормить. Они любят любые фрукты, овощи. Конечно, желуди, орехи.
– Такой милашка!
Еноты не только стирают на все сто, но и любят сладенькое. Они быстро подружатся с вами за печеньки, мармелад или булочку с молоком. Ну, а если вы решитесь завести вредину домой, знайте – холодильник и полки быстро будут пустеть, зато вечный драйв и нескучная жизнь гарантированы.
Анастасия Макеева:
Зря говорят, что женщина на корабле – это плохо. Например, камерунских козочек, которых приручили 10 тысяч лет назад, моряки брали всегда с собой в дальнее плавание, чтобы на борту было свежее молоко. За день они могут давать до трех литров. Причем жирность – от 5 % до 14 %.
Антонина Щэнсна:
Это наши Мишка и Машка – дикобразы. Живут в теплых странах, едят все фрукты и овощи, даже лук и чеснок головками едят. Посмотрите, какие большие иголки у дикобраза. Люди говорят, ядовитые – это неправда. Просто на концах иголок такие маленькие чешуйки. И если иголка впивается в тело, то потом гноится от грязи, от этих чешуек. Но не ядовитые. Первое средство защиты дикобраза – стучит зубами и выделяет вонючий запах.
Если это на хищника не действует, значит, поворачивается хвостом к нападающему и бьет хвостом по земле. Создается мощный треск, потому что иглы полые внутри. Если и это не помогает и хищник нападает, иглы моментально отскакивают и впиваются в тело хищника. На расстояние иглами не стреляет – только когда есть контакт.
Завершить прогулку по ранчо можно в кафешке. Блюда национальной кухни и омлет из страусиных яиц летом – пальчики оближешь. Сувениры, как в музее. Магниты, подвески – пушистый хендмейд. Календарные праздники проводят с размахом, а книга отзывов толстеет от комплиментов не только белорусов, но и иностранцев.
– Показываем это яйцо. Это самое большое яйцо, которое было у нас на ферме, – 2 килограмма 120 граммов. Яйцо-гигант.
– У вас, конечно, сувениры – произведение искусства. Это все вы сами делаете?
– Да, у нас есть такие специалисты, которые нам делают.
Полет нормальный, а весна не за горами. Планируйте выходные вместе с нами.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Дом Александра Суворова сохранился в Кобрине. Посмотрите, как выглядит место, где полководец жил в свои последние годы
Здесь водились кобры или кто-то кобрился? Вот несколько версий, как возник город Кобрин
Африканские страусы нашли райское место в Беларуси. И это полесская деревня. Посмотрите, как разводят экзотических птиц