Жемчужина белорусского Полесья. Какой шедевр деревянного зодчества стоит увидеть в Бездеже?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь всегда тепло и светло. Троицкая церковь в деревне Бездеж – жемчужинка белорусского Полесья. Она вобрала в себя лучшие традиции деревянного зодчества и элементы барокко, став оплотом надежды и веры для десятков поколений.

Первый храм на этом месте появился еще в 1622 году в честь святого пророка Божьего Ильи. Во время Северной войны со шведами он сгорает. На намоленной земле строят вторую церковь в память о святой великомученице Параскеве Пятницы. Во время сражения польских конфедератов и русских войск под командованием полковника Альбышева святыня вновь терпит пожар. Гетман Огинский сжигает село вместе с храмом. В 1784-м прихожане вновь возводят корабль спасения. Правда, изначально он был униатский, а с 1865-го по сей день – православный. Резная сказка – одна из самых красивых на Полесье. Анастасия Макеева:

Из какого дерева строили, что столько времени сохранилась?

Протоиерей Геннадий Ворон, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы:

Всегда выбиралось для церковного строительства очень хорошее дерево, а именно сосны. Когда сгорел Параскевинский храм, то этот храм был уже частично построен в Здзитовской пуще. Тут достроили немножечко, изменили фундамент под этот уже, что был построен в Здзитовской пуще, храм, его перевезли сюда.

Настоятель Геннадий Ворон – лучший экскурсовод. Троицкому храму с харизмой и верой он служит уже 12 лет. Богатый архив изучил досконально. В церковной библиотеке хранится немало раритетных книг, которые рассказывают про династию священнослужителей Котлубовских и центр благочиния в XIX – начала XX века. Полистаем «Церковные ведомости» и окунемся в историю тогда Гродненской губернии.

Протоиерей Геннадий Ворон:

Посмотрите, в 1912 году за Великий пост исповедовалось 2 127 человек, и еще малолетствующих причастилось сколько. В деревне было более 200 детей до семилетнего возраста.

Протоиерей Геннадий Ворон:

Присяжной лист протоиерея Петра Ржановича, когда он принимал присягу 1925 года августа месяца. У нас где костел, был храм еще один Святителя Николая Чудотворца. Говорили в Бездеже так: «В Бездеже в храмах стоят на одной ноге». Знаете, почему? Потому что вторую не было куда поставить.

Все лихолетья и мировые войны обошли бездежскую святыню стороной. Службы не прекращались молитвами прихожан и ангелов-хранителей. Здесь сильные небесные покровители – иконы XVII-XIX веков.

Эта церковь – наше все, вся наша радость. Как родились, да и ходим. Иконы тут у нас – Троица, посвящена Святой Троице.

– «Всех скорбящих Радость», Божья Матерь – даже поклонятся, и она помогает.

Протоиерей Геннадий Ворон:

Здесь написано: сей образ святой мученицы Параскевы Нареченной, хвалу Богу Пятница принесена рабом Божьим Антонием Сенковичем, року господня 1658.

Протоиерей Геннадий Ворон:

То есть она была написана в первый храм святого пророка Божьего Ильи. Горел храм, горело село, и люди все-таки спасали этот образ. Горит второй храм, из второго храма спасают икону, и она остается в нашем храме.

Иконостас начала XX века, но фрагменты со старого бережно хранят. Росписи были сделаны при отце Анатолии в 1984-м. Известна бездежская святыня и царскими сувенирами. Когда взошел на престол Николай II, более 2 000 священнослужителей были награждены по всей Российской империи. Так отец Александр Котлубовский получил наперстный золотой крест. Торжества устроили в Питере и Москве.

О бракосочетании Александры и Николая II сегодня напоминают эти лампады.

Анастасия Макеева:

Все такое радужное и яркое. Это, наверное, чисто полесская традиция – рушниками украшать?

Протоиерей Геннадий Ворон:

Наши тут женщины очень рукоделием занимаются многие. Вот эти выбитые – тоже ручная работа – это хоругви. Стараемся каждый что-нибудь принести в храм, чтобы украсить икону.

Предполагают, что во время Второй мировой войны ценное Евангелие 1890 года в качестве трофея забрал из храма немецкий офицер. По словам местных жителей, он вынес в свитке что-то похожее по размерам. Непростой шаг пришлось сделать отцу Виктору, чтобы не расстреляли Бездеж. Но в 2011-м справедливость восторжествовала. Отец Петр Пилипчук из Ганцевич случайно увидел его на аукционе в Мюнхене. Священнослужители убедили хозяина Евангелия вернуть его на родину.

Протоиерей Геннадий Ворон:

Было написано: сие Евангелие принадлежит храму Святой Живоначальной Троицы в местечке Бездеж Кобринского уезда Гродненской губернии на вечное поминовение рабы Божьей Феофилы, умершей в Санкт-Петербурге, а похороненной в ограде данного храма. Так 2 августа, в День пророка Божьего Ильи, это Евангелие было торжественно возвращено в храм. Мы на нем совершаем богослужение, всегда люди прикладываются к нему, и, конечно же, оно является очень значимым.

Сегодня храм полный, как и много веков назад. Служба – самое большое чудо, а хор на высоте. Здесь всегда было петь престижно. В этом самобытном крае стоит побывать на Пасху, обряд «Бездежская стрылка» – искорка Полесья.