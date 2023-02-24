«Прототип современного блендера». Какое убранство было в доме у белорусов Полесья?

Бездежская хата всегда была с иголочки – чисто, уютно, красиво. С расписными буфетами и вышитыми подушками. Красный угол с иконами и лавами был самым значимым местом для наших предков, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Жители Бездежа, как и все полешуки, были крайне находчивы и мастеровиты. Очень много предметов делали из дерева.

Анастасия Макеева:

Вот так, например, выглядел ключ от дома, а вот это – прототип современного блендера. Немного усилий, и все готово. Стебельки перетирали на тернице и вычесывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лен – подробности далее.

Если к вечеру, после работы было сложно снять башмаки, помогала разувалка.

Анастасия Макеева:

Напоминает голландские кломпы. Людмила Янущик, младший научный сотрудник музея народного творчества «Бездежский фартушок»:

Они повсеместно, наверное, распространены по Европе. У каждого народа они были. Наши жители носили такую обувь ранней весной либо поздней осенью, когда сложно было пройти к хлеву, хозяйственным постройкам, потому что шли дожди. Дошли они до нас в идеальнейшем состоянии, учитывая то, что были выдолблены из цельного куска дерева.

Анастасия Макеева:

Мозоли, наверное, нагоняли. Людмила Янущик:

Натирались, конечно же.

Людмила Янущик:

Если в доме были маленькие детки, для них делали кроватку плетеную. Эту кроватку подвешивали к бальке, к потолку, и родителям очень удобно было колыхать ребенка. Одарить родню жениха. Что было в приданом наших прабабушек? Читайте здесь.