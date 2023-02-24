«Прототип современного блендера». Какое убранство было в доме у белорусов Полесья?

Бездежская хата всегда была с иголочки – чисто, уютно, красиво. С расписными буфетами и вышитыми подушками. Красный угол с иконами и лавами был самым значимым местом для наших предков, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Бездежская хата всегда была с иголочки – чисто, уютно, красиво. С расписными буфетами и вышитыми подушками. Красный угол с иконами и лавами был самым значимым местом для наших предков, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Жители Бездежа, как и все полешуки, были крайне находчивы и мастеровиты. Очень много предметов делали из дерева.
Анастасия Макеева:
Вот так, например, выглядел ключ от дома, а вот это – прототип современного блендера. Немного усилий, и все готово.
Стебельки перетирали на тернице и вычесывали. Вот где можно увидеть, как наши предки обрабатывали лен – подробности далее.
Если к вечеру, после работы было сложно снять башмаки, помогала разувалка.
Анастасия Макеева:
Напоминает голландские кломпы.
Людмила Янущик, младший научный сотрудник музея народного творчества «Бездежский фартушок»:
Они повсеместно, наверное, распространены по Европе. У каждого народа они были. Наши жители носили такую обувь ранней весной либо поздней осенью, когда сложно было пройти к хлеву, хозяйственным постройкам, потому что шли дожди. Дошли они до нас в идеальнейшем состоянии, учитывая то, что были выдолблены из цельного куска дерева.
Анастасия Макеева:
Мозоли, наверное, нагоняли.
Людмила Янущик:
Натирались, конечно же.
Людмила Янущик:
Если в доме были маленькие детки, для них делали кроватку плетеную. Эту кроватку подвешивали к бальке, к потолку, и родителям очень удобно было колыхать ребенка.
Одарить родню жениха. Что было в приданом наших прабабушек? Читайте здесь.
Людмила Янущик:
Если ребенка нужно было одного оставить в доме, ножками ставили в это отверстие, оно его поддерживало под ручки. Ребеночек по дому ходил таким образом. Такие ходульки использовали, когда родителям нужно было отлучиться на подворье, а не с кем было ребенка оставить.
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