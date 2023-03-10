Прямой эфир

Здесь водились кобры или кто-то кобрился? Вот несколько версий, как возник город Кобрин

10 марта 2023 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Листаем путеводитель и отправляемся в город. Предполагают, что Кобрин возник в виде небольшого рыбацкого поселка на слиянии рек Муховец и Кобринки, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. По легенде, он был основан в XI-XII веках потомками князя Изяслава.

Здесь водились кобры или кто-то кобрился? Вот несколько версий, как возник город Кобрин-1

Первое упоминание зафиксировано в 1287 году, когда владимиро-волынский князь Владимир Василькович завещает город своей жене Ольге Романовне. Кобры здесь не водились, а вот обры, или авары, имели место быть. В честь племени или их вождя, возможно, и назвали Кобрин. В словаре Даля есть прелюбопытное словечко – кобрить, значит, прятать. Вероятно, в здешних болотах укрывались древние славяне.

Здесь водились кобры или кто-то кобрился? Вот несколько версий, как возник город Кобрин-4

От средневекового замчища осталось лишь название – Замковая площадь. Сегодня здесь расписывают молодых в ЗАГСе, которые в честь крепкого союза вешают замочки на набережной. Поэтичный островок появился к Дожинкам в 2009 году.

Здесь водились кобры или кто-то кобрился? Вот несколько версий, как возник город Кобрин-7

Как и скульптура задорного Боцмана, который встречает туристов на теплоходе. Замечательный подарок сделал скульптор Александр Лыщик. Обязательно загадайте желание и потрите башмак этому мужчине. Говорят, он настоящий волшебник.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Дом Александра Суворова сохранился в Кобрине. Посмотрите, как выглядит место, где полководец жил в свои последние годы

Африканские страусы нашли райское место в Беларуси. И это полесская деревня. Посмотрите, как разводят экзотических птиц

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньей? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите

# История # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дом Александра Суворова сохранился в Кобрине. Посмотрите, как выглядит место, где полководец жил в свои последние годы
10 марта 2023 06:41

Дом Александра Суворова сохранился в Кобрине. Посмотрите, как выглядит место, где полководец жил в свои последние годы

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите
10 марта 2023 06:39

Вы когда-нибудь видели, чтобы кролик дружил со свиньёй? Такие приятели живут в одном контактном зоопарке – посмотрите

Африканские страусы нашли райское место в Беларуси. И это полесская деревня. Посмотрите, как разводят экзотических птиц
10 марта 2023 06:38

Африканские страусы нашли райское место в Беларуси. И это полесская деревня. Посмотрите, как разводят экзотических птиц