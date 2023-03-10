Здесь водились кобры или кто-то кобрился? Вот несколько версий, как возник город Кобрин

Листаем путеводитель и отправляемся в город. Предполагают, что Кобрин возник в виде небольшого рыбацкого поселка на слиянии рек Муховец и Кобринки, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. По легенде, он был основан в XI-XII веках потомками князя Изяслава.

Первое упоминание зафиксировано в 1287 году, когда владимиро-волынский князь Владимир Василькович завещает город своей жене Ольге Романовне. Кобры здесь не водились, а вот обры, или авары, имели место быть. В честь племени или их вождя, возможно, и назвали Кобрин. В словаре Даля есть прелюбопытное словечко – кобрить, значит, прятать. Вероятно, в здешних болотах укрывались древние славяне.