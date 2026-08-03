Гродненская область бьет рекорды по посещаемости – Караев

Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева. Главу государства интересовало, как в регионе справляются с ликвидацией последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затронули также и тему растущего туристического потенциала. Как доложил Президенту Юрий Караев, регион сегодня бьет рекорды по посещаемости, привлекая огромное количество как белорусских, так и зарубежных гостей. К слову, Александр Лукашенко не раз заявлял, что красивой природы и замков самих по себе мало, нужен жесткий экономический расчет. Необходимо развивать инфраструктуру.

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Увеличился рост повторно приехавших в Гродненскую область, что говорит о том, что людям понравилось после первого раза и они уже сюда привыкают ездить. Это видно по базам данным в гостиницах.

К слову, у нас увеличился в Гродно гостиничный фонд. Мы недавно ввели реконструированную гостиницу «Неман». Несколько еще хостелов частных. Тем не менее спрос превышает предложение. Это видно даже по сдающимся на сутки квартирам.

Но не одним Гродно, конечно же, ограничивается туризм в нашей области. Это и Лидский замок, в каждом райцентре – фестиваль. У нас есть прекрасный Новогрудок. В нем, если походить, разобраться, чего только нет: и замки, и музей ремесел, и музей сопротивления еврейского народа, такой вот сохранился, сделан. Инфраструктура Новогрудка за последние два года очень подтянута, там приятно быть, видно, что древняя столица.

Речь шла и о реконструкции территории городского поселка Мир в связи с предстоящим 500-летием одной из главных достопримечательностей Гродненской области – Мирского замка.