Избинг по-белорусски: почему деревня снова в моде?

Большая и крепкая семья неотделима от понятия родного дома. И сегодня все больше белорусов возвращаются к своим корням, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня на наш рынок недвижимости и туризма стремительно врывается новый тренд – избинг. Если на Западе это, скорее, попытка сбежать от цивилизации, то в белорусском прочтении избинг стал философией возрождения деревни. И господдержка здесь пришлась кстати. Благодаря 116-му Указу Президента и Единому реестру пустующих домов, в нашей глубинке можно приобрести заброшенный участок буквально за одну базовую. Причем к деревенской жизни активно приобщаются не только белорусы, но и иностранцы. Так кому в современной деревне жить хорошо, знает Дарья Авсюк.

Сам себя в соцсетях он называет просто «Деревенщина Андрей». За его жизнью в белорусской глубинке сегодня в TikTok следят уже почти 140 тысяч человек. Андрей Шепелевич – коренной минчанин. Но уже 10 лет живет в Столбцовском районе. Трудностей не боится и деревню ни на что не променяет.

Андрей Шепелевич:

Это воздух, это свобода. Мне очень нравится. Ты с утра выходишь, открыл дверь, и ты уже на улице. Ты чувствуешь землю, чувствуешь воздух. Ночью выходишь – прямо вот оно все, вот он мир. Сейчас же привыкли все – Wildberries, доставка, еда. А здесь что, еда прямо у тебя с подворья будет. Что в магазинах будет? Самые необходимые продукты, все. В глубинке, но все-таки с комфортом, это только внешне обычный деревенский дом. Зимой здесь тепло, а иногда и жарко – спасает газовое отопление. А на все заботы и 24 часов в сутках мало. Его главное призвание – работа на земле. Правда, сейчас в хозяйстве осталась коза Арина. Андрей обновляет поголовье: скоро в загонах появятся новые породы кур, гуси и поросята. А начинался его путь необычно.

Андрей Шепелевич:

Изначально фермерское искусство я познал улиточное. Я начал заниматься в первую очередь улитками. И по сей день я ими занимаюсь. Вот это уже готовые улитки под то, чтобы совсем скоро пойти на кухню, а потом в морозилку. А еще Андрей собирает травы. Из них получаются отличные приправы и вкусные добавки в чай.

Андрей Шепелевич:

Это мое любимое поле, в котором я всегда собираю пижму. Посмотрите, какая красота, во-первых, какая благодать, боже мой! И сейчас самое время для сбора пижмы. Она здесь остается абсолютно чистенькая и красивенькая, ни одной тли нет, посмотрите, какая красота. Она очень вкусно пахнет.

Интерес к белорусской глубинке вышел далеко за пределы страны. Алиде Монтанари приехал из итальянского города Реджо-Эмилия 12 лет назад. Там остались дворцы, базилики, средневековые узкие улочки. А он здесь, среди вековых сосен и добродушных соседей.

Алиде Монтанари:

Мне нравятся люди. Мои соседи очень хорошие. Мне нравится природа. Мне нравится, что холодно и безопасно.

Главное хобби Алиде – реконструкция старых деревенских домов. Свой в деревне Чехи он изменил до неузнаваемости: площадь выросла вдвое – с 45 до 90 квадратных метров. Здесь сочетаются деревенская безмятежность и самый настоящий спа-курорт: сауна и джакузи на летней террасе. Такая вот «Дольче-вита!» по-белорусски. Пока кто-то размышляет, покупать ли домик в деревне, Алиде из Италии приобрел уже три избы в небольших деревнях Беларуси. И на этом он останавливаться не собирается. Тренд на сельскую жизнь получил название «избинг». Это возможность вернуться к истокам и полностью погрузиться в деревенский быт. Подтверждают это и цифры: только за первое полугодие 2026-го в стране продано 885 домов. В лидерах – Гродненская и Минская области. Близость к крупным городам делает эти регионы самыми привлекательными для жизни.