Минск стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов

По данным аналитиков индустрии, этим летом число бронирований в белорусской столице выросло на 14 % по сравнению с 2025 годом. Причем в топ‑10 городов, куда соседи едут за новыми впечатлениями, вошли сразу несколько наших областных центров – это Гродно, Брест и Витебск. Эксперты отмечают, что Беларусь лидирует вполне закономерно. Путешественников привлекают удобная логистика, отсутствие проблем с оплатой картами и, конечно, огромный выбор развлечений.