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Минск стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов

03 августа 2026 10:53
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Минск возглавил рейтинг самых популярных зарубежных направлений для городского туризма у россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов-2

По данным аналитиков индустрии, этим летом число бронирований в белорусской столице выросло на 14 % по сравнению с 2025 годом. Причем в топ‑10 городов, куда соседи едут за новыми впечатлениями, вошли сразу несколько наших областных центров – это Гродно, Брест и Витебск. Эксперты отмечают, что Беларусь лидирует вполне закономерно. Путешественников привлекают удобная логистика, отсутствие проблем с оплатой картами и, конечно, огромный выбор развлечений.

# Туризм # Беларусь-Россия

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