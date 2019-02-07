Золото Романовской. Как отреагировали на триумф белоруски тренеры, болельщики и сама Александра

Новости Беларуси. Золото белорусского фристайла. Наша Александра Романовская выиграла главную награду чемпионата мира в лыжной акробатике в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В главной попытке спортсменка набрала астрономическую сумму – 113,18 сотых балла. Ближайшую преследовательницу – россиянку Любовь Никитину – наша лыжная акробатка опередила практически на 20 очков.

Такие спортивные успехи в который раз подтверждают: в нашей стране создана школа лыжной акробатики действительно мирового уровня. Корреспондент Анастасия Иванникова о тех, кто покоряет спортивный Олимп. Она буквально допрыгнула до результатов звезд мирового фристайла и заслуженно покорила спортивный Олимп. Эти кадры уже история мирового спорта. США, чемпионат мира в лыжной акробатике и... золото белоруски Александры Романовской. Болели близкие и родные, ну и, конечно, поддерживала вся Беларусь. В этом первенстве наша Саша во всей красе показала себя. А точнее, искреннее стремление к победе и по-настоящему спортивный характер.

Ведь днем ранее у Александры Романовской был лишь шестой результат. Но финал, куда пробились всего 12 лучших, все расставил на свои места. 113 целых и 18 сотых балла! Астрономическая сумма – скажут профессионалы. И заслуженная победа – это уже подтвердит каждый. Ближайшую преследовательницу – россиянку Любовь Никитину – наша лыжная акробатка опередила практически на 20 очков. «Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ Комментарии болельщиков тут же появились в интернете. В соцсетях – искренние слова поддержки и гордости за белорусскую спортсменку.

Сама Александра тоже не осталась в долгу.

Александра Романовская, победитель чемпионата мира по фристайлу:

Спасибо огромное всем болельщикам, всем, кто нас поддерживал и переживал. Мы смогли, мы это сделали! Беларусь, привет!

А ведь имя Александры Романовской спортсменам и болельщикам уже знакомо. 22-летняя белоруска дважды становилась победительницей юниорских первенств планеты. И вот теперь первая медаль на чемпионате мира.

И ведь такая уверенная победа, которая снова подтверждает: талантливая молодежь в Беларуси есть, да и школа лыжной акробатики у нас поистине мирового уровня.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Олимпийской чемпионкой 2018 года была Анна Гуськова, на Олимпиаде в 2014-м лучшей была Алла Цупер. Вспомнить нужно и наших не менее знаменитых мужчин-спортсменов – Антон Кушнир, Алексей Гришин, Дмитрий Дащинский. Все эти имена уже записаны в историю спорта – не только белорусского, но и мирового. И чтобы таких легенд становилось все больше, в Беларуси создаются все условия. К примеру, вот это один из «новичков». Несколько лет назад в Минске открылся крытый центр фристайла, аналогов которому в мире нет. «Стремиться ввысь – отношу это, вообще, к жизни». Большое интервью Анны Гуськовой о спорте, тату и журналистах Это был 2015 год и первый в мире учебно-тренировочный комплекс с водным трамплином. Но тренируются спортсмены, конечно, и на горных склонах. А точнее, в Раубичах. «Белорусская Швейцария» подходит и для профессиональных тренировок, и для серьезных соревнований.

К примеру, совсем скоро наши спортсмены смогут показать себя, что называется, в «родных стенах». Этап Кубка мира по фристайлу и тестовые соревнования по синхронным прыжкам в Раубичах соберут 70 спортсменов из 12 стран уже в 20-х числах февраля.

Андрей Коваленко, председатель Белорусского лыжного союза:

Замечательный результат. То, что у Саши не получилось в прошлом году на Олимпиаде, она сделала это на чемпионате мира. Эмоции самые положительные. Человек к этому долго шел. Это говорит, прежде всего, о том, что у нас есть школа, у нас есть традиции, у нас есть замечательные тренеры.