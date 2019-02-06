«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах

Новости Беларуси. С 15 по 17 февраля в Раубичах пройдет этап Кубка Европы по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этих соревнованиях традиционно выступают юниоры.

Среди участников предстоящего турнира и 22 белорусских лыжных акробата. Восемь из них также заявлены и на взрослый Кубок мира, который стартует в Раубичах 23 февраля.

Сейчас юниоры готовятся на родном склоне. Впереди неделя, чтобы подойти к Кубку Европы в оптимальной форме. На предыдущем этапе в Москве наши фристайлисты смогли взять шесть наград, три из которых золотые.