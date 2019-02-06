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«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах

06 февраля 2019 09:36
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Новости Беларуси. С 15 по 17 февраля в Раубичах пройдет этап Кубка Европы по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этих соревнованиях традиционно выступают юниоры.

«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах-1

«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах-3

«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах-5

Среди участников предстоящего турнира и 22 белорусских лыжных акробата. Восемь из них также заявлены и на взрослый Кубок мира, который стартует в Раубичах 23 февраля.

Сейчас юниоры готовятся на родном склоне. Впереди неделя, чтобы подойти к Кубку Европы в оптимальной форме. На предыдущем этапе в Москве наши фристайлисты смогли взять шесть наград, три из которых золотые.

«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах-8

Дмитрий Дащинский, старший тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Мы уже вышли на хороший уровень сложности – практически все. Максимальная сложность программ, которая была запланирована, уже у многих опробована, пока что не скажу, что отточена до идеала. Я думаю, что они уже готовы с этими прыжками соревноваться. Мы постараемся опробовать максимальную сложность на соревнованиях здесь, на наших домашних. И, естественно, выиграть.

«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах-11

«Вышли на хороший уровень сложности». Дащинский о подготовке белорусов накануне этапа Кубка Европы в Раубичах-13

# Фристайл # Дмитрий Дащинский # Фотофакт

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