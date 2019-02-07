«Ты – лучшая!» Президент Беларуси поздравил Александру Романовскую с золотом на ЧМ

Новости Беларуси. Александра Романовская выиграла золото чемпионата мира в лыжной акробатике в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С победой фристайлистку поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты настойчиво и упорно шла к этому результату. А великолепный финальный прыжок в американском Дир-Вэлли не оставил никаких сомнений: ты – лучшая! Эта победа в очередной раз подтверждает, что в Беларуси создана школа лыжной акробатики мирового уровня, которая уже не одно десятилетие обеспечивает подготовку талантливой молодежи.