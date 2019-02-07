Прямой эфир

«Ты – лучшая!» Президент Беларуси поздравил Александру Романовскую с золотом на ЧМ

07 февраля 2019 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александра Романовская выиграла золото чемпионата мира в лыжной акробатике в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С победой фристайлистку поздравил Президент Беларуси.

«Ты – лучшая!» Президент Беларуси поздравил Александру Романовскую с золотом на ЧМ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты настойчиво и упорно шла к этому результату. А великолепный финальный прыжок в американском Дир-Вэлли не оставил никаких сомнений: ты – лучшая! Эта победа в очередной раз подтверждает, что в Беларуси создана школа лыжной акробатики мирового уровня, которая уже не одно десятилетие обеспечивает подготовку талантливой молодежи.

# Фристайл # Александр Лукашенко # Александра Романовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ
07 февраля 2019 07:36

«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ

Белоруска Александра Романовская завоевала золото на ЧМ по фристайлу
07 февраля 2019 06:34

Белоруска Александра Романовская завоевала золото на ЧМ по фристайлу

К старту «Минская лыжня– 2019» устанавливают трибуны и украшают спортплощадку
06 февраля 2019 19:55

К старту «Минская лыжня– 2019» устанавливают трибуны и украшают спортплощадку