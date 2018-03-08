«Стремиться ввысь – отношу это, вообще, к жизни». Большое интервью Анны Гуськовой о спорте, тату и журналистах

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Зачем у Анны Гуськовой в колене стоит титановый шуруп?

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вы знаете, если бы я видел, что мой ребёнок, моя дочка или мой сын прыгают так, как прыгаете Вы, я бы сошёл с ума от страха просто. Что чувствуют Ваши родители, когда видят Ваши уникальные пируэты?

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года:

Скажу, что, со временем, просто я уже в спорте достаточно много лет, и они уже свыклись с тем, что у меня такая работа.

Конечно, переживают каждый раз.

Но они уже понимают, что я уже столько лет в спорте и это – нормально. То есть, они переживают по-своему, но они принимают уже это, как должное.

Егор Хрусталёв:

Если маленький мальчик или маленькая девочка будут решать о выборе спорта, Вы бы сами посоветовали выбрать такой спорт?

Анна Гуськова:

Да. Но это, мне кажется, только для тех, кто, действительно, с детства любит экстрим. Или катание на лыжах. Что-то с этим связанное.

Но, конечно, я бы рекомендовала фристайл.

Несмотря на то, что, конечно, бывают и взлёты, и падения. У нас такой вид спорта. Он травмоопасный, но очень красивый. Это очень красиво смотреть со стороны. И, конечно же, я бы всех звала во фристайл, потому что это, на самом деле, очень невероятно.

Егор Хрусталёв:

Тогда расскажите, что самое интересное. Во всём есть какой-то самый уникальный момент. Кроме того, что ты поднимаешься на пьедестал, что самое…

Анна Гуськова:

Полёт. Когда ты взлетаешь с трамплина, это – неописуемое чувство. Когда ты на высоте, наверное, 5-этажного дома находишься, но ты просто этого не ощущаешь. Но высота, действительно, такая.

Вот этот вот дух – он завораживает.

И исполнять прыжки, которые ты натренировал за долгие годы это, действительно, самое главное. Этот полёт.

Егор Хрусталёв:

Где Вы больше всего тренируетесь? Понятно, что снега в Минске нет 12 месяцев в году. Где Вы проводите больше всего времени?

Анна Гуськова:

У нас же есть и летние сборы, мы прыгаем на воду. И хочется сказать огромное спасибо за то, что нам построили центр фристайла, который находится у нас в Минске. И мы может тренироваться вне зависимости, есть ли снег у нас, или нет.

Мы можем отрабатывать свои прыжки, напрыгивать их на воду.

Егор Хрусталёв:

Взять человека, поставить и сказать: «Вот сейчас тебя вот так вот вверх ногами внесёт»… У нас здесь четыре взрослых мужчины – да никто в жизни не решится. Вы когда первый раз поняли, что Вам придётся прыгнуть и вот так взлететь на высоту 5-этажного дома? Вам, хотя бы, первый раз было страшно?

Анна Гуськова:

Первый раз – конечно. Но, чтобы подойти к трамплину, чтобы уже первый раз прыгнуть, вообще – у нас есть подводящие упражнения. То есть, это – прыжки на батуте, прыжки на дорожке, прыжки на лонже. С её помощью мы отрабатываем какие-то прыжки: сальто, двойные, тройные. Потом ещё катание на лыжах – прежде всего, надо научиться кататься на лыжах, чтобы прыгать. В дальнейшем, когда уже этому всему научилась, ты переносишь это на воду. Прыгаешь одинарные сначала сальто назад.

Потом, когда уже напрыгал на воду, переносишь только тогда на снег.

Если бы мне сейчас, в моём возрасте, сказали: «Аня, иди, попробуй прыгни с этой горки», – я бы сказала: «Ни за что в жизни». Но, так как я провожу в этом спорте всю свою жизнь…

Егор Хрусталёв:

А когда Вы начали?

Анна Гуськова:

В 7 лет. Меня привели родители в 7 лет. В 9 я уже прыгнула первое сальто на воду, в 10 я уже прыгнула на снег. И всё. Вот так вот, как по накатанной пошло.

Егор Хрусталёв:

У мамы сердце не разрывается, когда она видит, что Вы вытворяете?

Анна Гуськова:

Ну, конечно, у любой мамы, я уверена, что у любой мамы, несмотря на то, что делает её ребёнок, у неё будет разрываться сердце. Но я говорю: она уже привыкла.

Она привыкла к тому, что я всю жизнь уже в этом спорте.

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Анна Гуськова:

За что сняли Антона? Конечно, это облетело всю страну, и облетело, вообще, весь мир то, что произошло в Корее. Действительно, это для нас всех был шок, потому что Антон… Просто лидера взяли и сняли с борьбы.

Егор Хрусталёв:

Чисто теоретически. Вам тоже могли поставить совершенно любую оценку, правильно? Значит, всё зависит от этих – сколько их там – 7-8…

Анна Гуськова:

4 судьи. Да, всё зависит от них, конечно. Но тут… Я не знаю, можно это раскрывать со всех сторон – если ты понравился судье, правильно по траекториям всё сделал и по винтам, то есть у нас это очень обширно, рассказывать придётся очень долго, потому что у нас есть пируэты, двойные пируэты…

Но, опять же, почему Антону поставили так мало баллов – неизвестно.

Потому что в первой попытке он сделал очень хорошо прыжок. Но ему поставили мало баллов. Во второй попытке он сделал чуть-чуть, чуть-чуть совсем похуже, но почему-то ему поставили больше. неизвестно, с чем это связано. Что там судьи между собой – то ли договорились… Я не знаю. Но это непонятно никому. И это очень обидно.

Егор Хрусталёв:

Вам снится, как Вы падаете?

Анна Гуськова:

Нет. Иногда перед соревнованиями бывает такое, что снится, как ты прыгаешь. Не как падаешь, а как прыгаешь. Вот прямо крутишься – вот это снится. Но, к счастью или нет, я не знаю, в последнее время мне такое не снится. Наверное, слава Богу, потому что нервная система, видимо, отдыхает. Потому что тоже, когда во сне это всё накручивается – это очень тяжело. И спать не можешь, и у всех это бывает. Но хорошо, что у меня такого в последнее время нет.

И слава Богу, перед Олимпиадой тоже такого не было.

Егор Хрусталёв:

Я перед прямым эфиром, когда веду передачу, очень волнуюсь. Всегда волнуюсь, понимая, что вот надо выходить. Потом, когда уже всё начинается, становится проще. Какой момент наивысшего волнения у Вас происходит? Перед тем, как Вы начинаете прыгать? Когда Вы поднимаетесь на гору?

Анна Гуськова:

Оно всегда по-разному. Иногда может быть такое, что поднимаешься на склон, у тебя уже коленки дрожат, ёкает внутри. Бывает такое.

Бывает, когда тебя уже объявляют и ты стоишь на старте…

Ведь на табло есть таймер и у него отсчёт 15 секунд. С момента того, как тренер тебе поднимает руку, идёт 15 секунд. Ты должен в эти 15 секунд стартануть, прыгнуть. Если ты в них не вкладываешься, то…

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