Новости по тегу #Фристайл

Любовь Пилипенко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу.
В число 12-и сильнейших фристайлисток белоруска пробилась с 8-м результатом.
Благодаря перераспределению квот в лыжной акробатике дополнительные лицензии получат Анна Деруго с Анастасией Андрияновой.
Белоруска остановилась на стадии полуфинала, став в итоговом протоколе девятой.
Сегодня в нашей команде произошла смена поколений, и ребята активно готовятся ко всем стартам в разных дисциплинах.
Александр Пенигин возглавил федерацию в 2017 году и за 8 лет его работы наши спортсмены достигли высоких результатов на международной арене.
Елена уверена: самый длинный путь начинается с первого шага, даже если шаг – условный.
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