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Новости по тегу #Фристайл

Белорусы завоевали золото и бронзу на юниорском ЧМ по фристайлу
20 марта 2026 18:26

Белорусы завоевали золото и бронзу на юниорском ЧМ по фристайлу

Гуськова не смогла пройти в суперфинал по фристайлу Олимпийских игр в Италии
18 февраля 2026 14:19

Гуськова не смогла пройти в суперфинал по фристайлу Олимпийских игр в Италии

На зимних Олимпийских играх в Италии выступят три белорусские фристайлистки
21 января 2026 11:17

На зимних Олимпийских играх в Италии выступят три белорусские фристайлистки

Гуськова вошла в топ-10 на этапе Кубка мира по фристайлу
12 января 2026 11:46

Гуськова вошла в топ-10 на этапе Кубка мира по фристайлу

Белорусская школа фристайла: к чему готовятся спортсмены и ожидания тренерского штаба
21 сентября 2025 17:35

Белорусская школа фристайла: к чему готовятся спортсмены и ожидания тренерского штаба

Александр Пенигин продолжит возглавлять Белорусскую федерацию фристайла
09 сентября 2025 20:04

Александр Пенигин продолжит возглавлять Белорусскую федерацию фристайла

Удивительная история Елены Серкульской. Как танцы помогли не упасть духом?
20 декабря 2024 20:31

Удивительная история Елены Серкульской. Как танцы помогли не упасть духом?

Белорусские фристайлисты взяли бронзу в командной акробатике на Кубке чемпионов в Ярославле
29 февраля 2024 19:37

Белорусские фристайлисты взяли бронзу в командной акробатике на Кубке чемпионов в Ярославле

Белорусские фристайлисты завоевали четыре медали на Кубке чемпионов в Ярославле
23 февраля 2024 14:59

Белорусские фристайлисты завоевали четыре медали на Кубке чемпионов в Ярославле

Фристайл. Белорусы вновь не остались без наград этапа Кубка чемпионов
27 февраля 2023 12:41

Фристайл. Белорусы вновь не остались без наград этапа Кубка чемпионов

Белорусские фристайлисты завоевали медали на этапе Кубка чемпионов в Ярославле
13 февраля 2023 12:38

Белорусские фристайлисты завоевали медали на этапе Кубка чемпионов в Ярославле

Белорусские фристайлисты выиграли медали «Кубка чемпионов»
11 февраля 2023 18:53

Белорусские фристайлисты выиграли медали «Кубка чемпионов»