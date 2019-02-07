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«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ

07 февраля 2019 07:36
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Новости Беларуси. Наша Александра Романовская выиграла главную награду  чемпионата мира в лыжной акробатике в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С победой Александру Романовскую поздравил Президент Беларуси.

«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ-1

Александра Романовская: Когда стартуешь, страх уходит и тело на автомате начинает делать то, что должно

В главной попытке Александра Романовская  набрала астрономическую сумму– 113,18 сотых балла. Ближайшую преследовательницу – россиянку Любовь Никитину – наша лыжная акробатка опередила практически на 20 очков. Примечательно, что в финал Романовская вышла лишь с шестым результатом. Зато заключительный прыжок исполнила практически идеально, что и позволило ей стать лучшей на планете.

«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ-4

Вот так прокомментировал выступление своей подопечной главный тренер сборной Беларуси по фристайлу.

«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ-7

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Оценил отлично, и судьи оценили очень высоко ее прыжок. 113 баллов – это достаточно высокий результат по соревнованиям такого уровня. Сашка выдержала это. Ей надо было прыгать заключительной, на фоне тех спортсменок, которые выступили, и достаточно серьезно проявить свой характер.

Так что я доволен. Я, например, горд, что такая ученица у меня есть. И честно говорю: очень рад.

«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ-10

8 февраля на мировом форуме, который проходит в американском Дир-Вэлли, лыжные акробаты разыграют медали в командном турнире.

«У нас в команде есть согласие между тренером и всем коллективом. Нет разнобоя»

# Фристайл # Николай Козеко # Александра Романовская # Фотофакт

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