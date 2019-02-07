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«Наш золотой фристайл». Домрачева поздравила Романовскую с победой на ЧМ

07 февраля 2019 13:42
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева поздравила Александру Романовскую с победой на чемпионате мира по фристайлу в США.  

«Наш золотой фристайл! Невероятно! Встречайте! Чемпионка мира», – эмоционально написала белорусская биатлонистка.  

«Наш золотой фристайл». Домрачева поздравила Романовскую с победой на ЧМ-1

Фото: vk.com/foxyfroxy  

Пользователи соцсетей также не смогли сдержать эмоций и поздравили Романовскую с прекрасным выступлением.  

«Какая умница! Страшно и прекрасно одновременно!»,  

«Я такое впервые вижу!»,  

«Боже, какой опасный вид спорта! Просто невероятный полёт! И как же потрясающе, что это наша девочка!»,  

«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ  

«Спасибо, Александра, за такое шикарное выступление! Так держать!»,  

«Такие сильные дух и тело! И милый бантик на косичке. Как приятно видеть, что девочки они даже в мелочах девочки».  

Напомним, Романовская смогла преодолеть квалификационный этап с шестым местом, а финале и суперфинале стала лучшей.  

Для спортсменки это первая медаль на чемпионате мира – подробнее здесь.  

# Фристайл # Александра Романовская # Дарья Домрачева

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