«Наш золотой фристайл». Домрачева поздравила Романовскую с победой на ЧМ

Новости Беларуси. Дарья Домрачева поздравила Александру Романовскую с победой на чемпионате мира по фристайлу в США.

Пользователи соцсетей также не смогли сдержать эмоций и поздравили Романовскую с прекрасным выступлением.

«Какая умница! Страшно и прекрасно одновременно!»,

«Я такое впервые вижу!»,

«Боже, какой опасный вид спорта! Просто невероятный полёт! И как же потрясающе, что это наша девочка!»,

«Горд, что такая ученица у меня есть»: Николай Козеко о золоте Александры Романовской на ЧМ

«Спасибо, Александра, за такое шикарное выступление! Так держать!»,

«Такие сильные дух и тело! И милый бантик на косичке. Как приятно видеть, что девочки они даже в мелочах девочки».

Напомним, Романовская смогла преодолеть квалификационный этап с шестым местом, а финале и суперфинале стала лучшей.