«Наш золотой фристайл». Домрачева поздравила Романовскую с победой на ЧМ

Новости Беларуси. Дарья Домрачева поздравила Александру Романовскую с победой на чемпионате мира по фристайлу в США.
«Наш золотой фристайл! Невероятно! Встречайте! Чемпионка мира», – эмоционально написала белорусская биатлонистка.
Новости Беларуси. Дарья Домрачева поздравила Александру Романовскую с победой на чемпионате мира по фристайлу в США.
«Наш золотой фристайл! Невероятно! Встречайте! Чемпионка мира», – эмоционально написала белорусская биатлонистка.
Фото: vk.com/foxyfroxy
Пользователи соцсетей также не смогли сдержать эмоций и поздравили Романовскую с прекрасным выступлением.
«Какая умница! Страшно и прекрасно одновременно!»,
«Я такое впервые вижу!»,
«Боже, какой опасный вид спорта! Просто невероятный полёт! И как же потрясающе, что это наша девочка!»,
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«Спасибо, Александра, за такое шикарное выступление! Так держать!»,
«Такие сильные дух и тело! И милый бантик на косичке. Как приятно видеть, что девочки они даже в мелочах девочки».
Напомним, Романовская смогла преодолеть квалификационный этап с шестым местом, а финале и суперфинале стала лучшей.
Для спортсменки это первая медаль на чемпионате мира – подробнее здесь.