«Новичкам важно почувствовать себя уверенно на лыжах». Домрачева дала советы накануне «Минской лыжни»

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Алена Сырова на тренировке накануне «Минской лыжни» встретила олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву и не упустила возможности прямо на трассе задать несколько вопросов.

Алена Сырова, СТВ:

За вами не угнаться. У нас до гонки осталось двое суток. Что вы посоветуете делать в это время тем, кто неделю назад встал на лыжи, пришел в биатлон?

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

В следующий раз посоветую начинать подготовку чуть раньше. Как говорится, перед гонкой не надышишься. Не нужно делать какой-то сверхнагрузки. Совсем-совсем новичкам важно почувствовать себя уверенно на лыжах. Просто достаточно спокойные тренировки, где-то, может быть, с добавлением небольшого ускорения. Но это не должны быть объемные, длинные, большие тренировки. Важно оставить силы на саму гонку.

Алена Сырова:

А что касается стрельбы. Из состояния покоя стрелять – это одно, вроде как получается. А прибегаешь – и не можешь.