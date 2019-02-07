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«Новичкам важно почувствовать себя уверенно на лыжах». Домрачева дала советы накануне «Минской лыжни»

07 февраля 2019 15:22
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Алена Сырова на тренировке накануне «Минской лыжни» встретила олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву и не упустила возможности прямо на трассе задать несколько вопросов.

«У вас большое будущее». Показываем, как Дарья Домрачева готовит корреспондента СТВ к «Минской лыжне»

«Новичкам важно почувствовать себя уверенно на лыжах». Домрачева дала советы накануне «Минской лыжни»-1

Алена Сырова, СТВ:
За вами не угнаться. У нас до гонки осталось двое суток. Что вы посоветуете делать в это время тем, кто неделю назад встал на лыжи, пришел в биатлон?

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
В следующий раз посоветую начинать подготовку чуть раньше. Как говорится, перед гонкой не надышишься. Не нужно делать какой-то сверхнагрузки. Совсем-совсем новичкам важно почувствовать себя уверенно на лыжах. Просто достаточно спокойные тренировки, где-то, может быть, с добавлением небольшого ускорения. Но это не должны быть объемные, длинные, большие тренировки. Важно оставить силы на саму гонку.

Алена Сырова:
А что касается стрельбы. Из состояния покоя стрелять – это одно, вроде как получается. А прибегаешь – и не можешь.

«Новичкам важно почувствовать себя уверенно на лыжах». Домрачева дала советы накануне «Минской лыжни»-4

Дарья Домрачева:
Да, здесь очень важно поработать с дыханием. Перед стрельбой немножко сбавить темп, чтобы подойти на саму стрельбу несколько успокоившись.

9 февраля «Минская лыжня–2019» соберёт любителей активного отдыха

Видеоверсию беседы смотрите на наших страницах в соцсетях.

# Минская лыжня # Алена Сырова # Дарья Домрачева # Фотофакт

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