Замминистра спорта: билеты на Игры стран СНГ в Беларуси будут бесплатными
Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Алена Сырова, СТВ:
Есть информация, сколько будут стоить билеты для зрителей?
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Бесплатно.
Алена Сырова:
То есть нужно будет только желание?
Александр Дорохович:
Совершенно бесплатно.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы понимаете, что Запад санкциями добился того, что поддержка спортсменов в Беларуси, России возрастает? Сплотили своими санкциями, это раз. Второе, если говорить о патриотизме. Вот я иногда, когда слушаю, наш спортсмен проиграл, он с таким разочарованием: «Ай, не буду больше болеть…» Своих надо поддерживать всегда! До конца! Тогда страна будет сильная! У нас, у белорусов, есть одна плохая черта, от которой избавляться надо. Слава богу, уже начинаем избавляться. Мы все время не любим собой гордиться. Иногда придешь на какие-то соревнования: «Ай, может где-то лучше». Когда свое полюбим, вот тогда все в сто раз будет лучше. И со своими спортсменами до конца надо идти.
Кирилл Казаков, СТВ:
Надо идти и болеть за своих.
Олег Гайдукевич:
За детей, за наших юношей, за наших девушек, за взрослых спортсменов!
Кирилл Казаков:
Подготовка, которая проводилась по линии Министерства спорта, и местные исполкомы принимали решение – это все-таки больше обеспечение спортсменов или подготовка к наплыву туристов и зрителей? Как это было распределено?
Александр Дорохович:
У нас с 1 по 15 июня прошли тестовые. На этих же площадках, для этого же возраста, где-то – для ближайшего резерва прошли соревнования. Посмотрели, как готова в первую очередь инфраструктура, хватает ли необходимого оборудования и посмотрели наш ближайший резерв. Соответственно, отобрали.
Алена Сырова:
А чего у нас могло не хватать? У нас все свежеотстроенное и свежезакупленное.
Александр Дорохович:
Совершенно верно, в нашей любимой стране хватает всего. И обратите внимание, что наша инфраструктура работает, в отличие от европейской инфраструктуры. Мы знаем, что раньше россияне выезжали в страны Запада и оставляли огромные деньги на спортивных объектах Запада. Сейчас россияне туда не едут: соревнований нет, денег никто не оставляет. Подумайте, почему такое возмущение у простого народа там. Потому что нет доходов. Россияне привозили доллары пачками, сейчас их нет. А у нас сегодня в спортивный комплекс «Раубичи» не попасть – мест свободных нет, на ближайшие два-три месяца вы не найдете свободного места.
И вот, совместно с россиянами мы проводим соревнования. На сегодня проведено 258, в них приняли участие три тысячи белорусов и три тысячи россиян. В былые годы мы не могли столько вывезти в ту же Европу. Завоевано чуть больше 600 медалей. Мы подтянули резерв, про который говорим, помогли друг другу сделать определенные выводы.
Что касается инфраструктуры – да, действительно инфраструктура у нас классная. Но всегда нужно где-то ее шлифовать и всегда нужно ее проверять в боевых условиях. Если мы проводили все время соревнования в Минске, то сейчас мы проведем соревнования в регионах. Для чего? Развитие региона, проверка региона, привлечение в регион.
Олег Гайдукевич:
А я вспоминаю совещания с Президентом, не одно по спорту он проводил. Он всегда говорил одну фразу: «Развивать свое». Почему? Чем сильнее Беларусь и Россия будут развивать свой спорт, сами внутри заниматься – сами приползут они все. Никто от нас не денется. Чем сильнее страна в экономике, политике, военном плане, спорте – никуда они от нас не денутся! И в экономике придут, уже подвижки пошли. В Европе стонут, просят: «Давайте как-то торговать, давайте как-то делать». И в спорте будет то же самое! А если бы мы это все не делали, а сидели и ждали только? «Когда там помилуют нас в этом олимпийском движении? А мы будем сидеть ждать». Не будем мы ждать! Мы будем развиваться, делать, заниматься. И побольше таких «Вытоков».
Александр Дорохович:
Это воля не чиновника, это воля народа. Народ поддавливает своих чиновников. У нас все пусто, у нас нет ничего!
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