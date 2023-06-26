Замминистра спорта: билеты на Игры стран СНГ в Беларуси будут бесплатными

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Алена Сырова, СТВ:

Есть информация, сколько будут стоить билеты для зрителей? Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Бесплатно. Алена Сырова:

То есть нужно будет только желание? Александр Дорохович:

Совершенно бесплатно.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы понимаете, что Запад санкциями добился того, что поддержка спортсменов в Беларуси, России возрастает? Сплотили своими санкциями, это раз. Второе, если говорить о патриотизме. Вот я иногда, когда слушаю, наш спортсмен проиграл, он с таким разочарованием: «Ай, не буду больше болеть…» Своих надо поддерживать всегда! До конца! Тогда страна будет сильная! У нас, у белорусов, есть одна плохая черта, от которой избавляться надо. Слава богу, уже начинаем избавляться. Мы все время не любим собой гордиться. Иногда придешь на какие-то соревнования: «Ай, может где-то лучше». Когда свое полюбим, вот тогда все в сто раз будет лучше. И со своими спортсменами до конца надо идти. Кирилл Казаков, СТВ:

Надо идти и болеть за своих. Олег Гайдукевич:

За детей, за наших юношей, за наших девушек, за взрослых спортсменов! Кирилл Казаков:

Подготовка, которая проводилась по линии Министерства спорта, и местные исполкомы принимали решение – это все-таки больше обеспечение спортсменов или подготовка к наплыву туристов и зрителей? Как это было распределено?

Александр Дорохович:

У нас с 1 по 15 июня прошли тестовые. На этих же площадках, для этого же возраста, где-то – для ближайшего резерва прошли соревнования. Посмотрели, как готова в первую очередь инфраструктура, хватает ли необходимого оборудования и посмотрели наш ближайший резерв. Соответственно, отобрали. Алена Сырова:

А чего у нас могло не хватать? У нас все свежеотстроенное и свежезакупленное.

Александр Дорохович:

Совершенно верно, в нашей любимой стране хватает всего. И обратите внимание, что наша инфраструктура работает, в отличие от европейской инфраструктуры. Мы знаем, что раньше россияне выезжали в страны Запада и оставляли огромные деньги на спортивных объектах Запада. Сейчас россияне туда не едут: соревнований нет, денег никто не оставляет. Подумайте, почему такое возмущение у простого народа там. Потому что нет доходов. Россияне привозили доллары пачками, сейчас их нет. А у нас сегодня в спортивный комплекс «Раубичи» не попасть – мест свободных нет, на ближайшие два-три месяца вы не найдете свободного места. И вот, совместно с россиянами мы проводим соревнования. На сегодня проведено 258, в них приняли участие три тысячи белорусов и три тысячи россиян. В былые годы мы не могли столько вывезти в ту же Европу. Завоевано чуть больше 600 медалей. Мы подтянули резерв, про который говорим, помогли друг другу сделать определенные выводы. Что касается инфраструктуры – да, действительно инфраструктура у нас классная. Но всегда нужно где-то ее шлифовать и всегда нужно ее проверять в боевых условиях. Если мы проводили все время соревнования в Минске, то сейчас мы проведем соревнования в регионах. Для чего? Развитие региона, проверка региона, привлечение в регион.