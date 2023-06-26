Василиса Марзалюк: санкции нам на руку сыграли – мы смогли промониторить детский спорт
Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Алена Сырова, СТВ:
Получается, что не было счастья, да несчастье помогло. Мы тогда не вглядывались в соревнования, скажем, уровнем ниже. То есть для широкой общественности – Олимпийские игры, других нет. Сейчас говорим, что есть ступеньки, соревнование может быть не такого высокого уровня, но для спортсменов не менее важное. Получается, мы и зрителя приучаем к тому, чтобы он шел со спортсменом рядом, проходя все эти этапы. Василиса, поясните для молодых, для маленьких деток, насколько вообще важна зрительская поддержка.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ты не болельщик, сразу видно, с такими вопросами.
Алена Сырова:
Если бы здесь у нас здесь чемпионат мира по футболу был, то желающих занять места на трибунах однозначно было бы больше, чем мест.
Кирилл Казаков:
Это мода.
Алена Сырова:
А если мы говорим о детских соревнованиях, в основном там родители или профессиональные спортсмены.
Василиса Марзалюк, старший тренер Национальной команды по вольной борьбе, многократный призер европейских и мировых первенств, чемпионка I и II Европейских игр:
У нас уже второй сезон есть счастливая возможность работать с Президентским спортивным клубом. У нас есть проект «Лига храбрых» для детей до 15 лет. Получилось очень красивое шоу, куда приходили не только родители, но и наши чемпионы – поддержать ребят. На самом деле даже этот период застоя, санкций нам на руку сыграл, потому что мы смогли промониторить детский спорт, выявить проблемы. Мы узнали, что у нас недостаток компетентных тренерских кадров, проблемы с набором в некоторых регионах. В некоторых – с отбором проблемы, много детей хотят ходить, а в некоторых недостаток детей в группах вольной борьбы. Мне кажется, в нашей ситуации сыграло все на пользу и детский спорт сейчас в очень хорошей ситуации находится. Классно сейчас быть гибким, использовать такие моменты.
Кирилл Казаков:
То есть санкции нам помогли?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Да! Есть один плюс санкций. Молчу.
Василиса Марзалюк:
Ориентировать наше внимание именно на такие проблемные вопросы, внутри с ними разобраться. Как правильно до этого говорили, внутренняя конкуренция. Всегда любят спортсмены, я любила когда-то выехать за границу, потренироваться, иметь опыт работы со спортсменами других стран. Но образовывается иногда яма между высокого уровня спортсменом и вторым номером, например. Потому что я везде выезжала и за мной второго номера не оказалось. Сейчас классно, что внутри мы создали хорошую конкуренцию. Игры стран СНГ в том числе и для детей – классный момент посмотреть, что они могут потом тоже участвовать в таких значимых соревнованиях и для людей показать свое мастерство.
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