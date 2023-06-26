Василиса Марзалюк: санкции нам на руку сыграли – мы смогли промониторить детский спорт

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Алена Сырова, СТВ:

Получается, что не было счастья, да несчастье помогло. Мы тогда не вглядывались в соревнования, скажем, уровнем ниже. То есть для широкой общественности – Олимпийские игры, других нет. Сейчас говорим, что есть ступеньки, соревнование может быть не такого высокого уровня, но для спортсменов не менее важное. Получается, мы и зрителя приучаем к тому, чтобы он шел со спортсменом рядом, проходя все эти этапы. Василиса, поясните для молодых, для маленьких деток, насколько вообще важна зрительская поддержка.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ты не болельщик, сразу видно, с такими вопросами.

Алена Сырова:

Если бы здесь у нас здесь чемпионат мира по футболу был, то желающих занять места на трибунах однозначно было бы больше, чем мест.

Кирилл Казаков:

Это мода.

Алена Сырова:

А если мы говорим о детских соревнованиях, в основном там родители или профессиональные спортсмены.