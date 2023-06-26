Вице-президент EMF: «Откуда брать чемпионов? Если мы сами их не вырастим, их не будет»
Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это дураки в мире закрылись! Два слова про Игры стран СНГ. Мы в экономике же видим: санкции повводили в отношении Беларуси и России. Спорт – то же самое! Тезис один: мир не состоит из Европы и США, он огромен. Это касается не только экономики, как мы убедились при вводе санкций, это касается и спорта. Большого спорта без России и Беларуси не будет, это невозможно. Но сидеть и ждать, когда они прозреют и пустят наших спортсменов выступать полноценно, мы не будем. Мир большой. Игры стран СНГ дают возможность конкурентов создавать, спортсменам развиваться. А дальше пойдем как в экономике: Азия, Ближний Восток, Африка. Там тоже есть спортсмены! Там тоже есть большой спорт. Мы всех их будем объединять, участвовать там в соревнованиях.
Я помню, есть уже идея в России и Беларуси создать не какую-то альтернативу Олимпийским играм, а соревнованиям в более широком смысле. Азия, Ближний Восток – это миллионы. Вы знаете, что 80 % населения Земли санкции не поддержало? По количеству населения. И эти же люди с удовольствием будут участвовать в соревнованиях.
Кирилл Казаков, СТВ:
Анатолий Анатолиевич сказал, что победила Литва в соревнованиях, где не было Беларуси и России.
Алена Сырова, СТВ:
Второе место.
Кирилл Казаков:
А ведь на самом деле это же обесценивание этих турниров, в том числе и с рекламной точки зрения.
Олег Гайдукевич:
И у спортсменов спросят: «Что у тебя за медаль? Ты россиянина не победил, какая у тебя медаль? Ты ненастоящий чемпион».
Алена Сырова:
Поправьте меня, если я не права. Сейчас, пока есть действующие спортсмены, которые друг с другом общаются и все реально понимают, чего стоит эта медаль. Но потом, спустя годы, в истории все равно останется фамилия.
Олег Гайдукевич:
А потом мы сметем эту европейскую элиту. Вернутся нормальные руководители к власти и все будет хорошо.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя, вице-президент Европейской федерации муай-тай (EMF), член исполкома Международной федерации ассоциаций муай-тай IFMA:
Замечательно, что вторые Игры проходят во многих городах Беларуси. Это развитие видов спорта, это очень серьезная рекламная акция. Плюс мы, когда принималось решение о проведении Игр и включении тайского бокса, на президиуме приняли решение, что будет участвовать молодежь. Это очень серьезный этап подготовки молодежи. То есть мы просмотрим свой резерв, они побоксируют, посмотрят соперников. Это, будем говорить, вторая волна, будущие наши чемпионы, для них это очень знаково.
Вы не представляете, как ребята готовятся. Сейчас мы создали новую систему подготовки, сеть спортивных лагерей. Наша молодежь, кто будет участвовать, сейчас проходят. Прежде чем на сборы попасть, они пройдут через спортивный лагерь. Мы уже в лес ринг завезли, навесы сделали. Здесь мы решаем две задачи: спортивная составляющая и патриотическое воспитание. Забираются все гаджеты и выдаются только с 19:00 до 20:00, пообщаться с родственниками.
Алена Сырова:
Для спортсменов – понятно, а для зрителей? Мы все-таки привыкли, что Олимпийские игры…
Кирилл Казаков:
… Лига чемпионов, чемпионат мира по футболу. Мы последние 30 лет просто этим питались!
Анатолий Симончик:
Это все хорошо – Олимпийские игры. А где брать олимпийских чемпионов? Это не футбол, не хоккей, что купили и привезли. Когда не воспитаешь своего, он ниоткуда не появится, понимаете? На это тоже надо идти. Государству спасибо, что оно поддерживает детский спорт. Откуда брать чемпионов? Если мы сами их не вырастим, их не будет. У нас спрашивают: причем Беларусь и тайский бокс, как вы вошли топ-3? А это селекция, это работа детских тренеров, группа подготовки, передача дальше, дальше и дальше.
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