Вице-президент EMF: «Откуда брать чемпионов? Если мы сами их не вырастим, их не будет»

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это дураки в мире закрылись! Два слова про Игры стран СНГ. Мы в экономике же видим: санкции повводили в отношении Беларуси и России. Спорт – то же самое! Тезис один: мир не состоит из Европы и США, он огромен. Это касается не только экономики, как мы убедились при вводе санкций, это касается и спорта. Большого спорта без России и Беларуси не будет, это невозможно. Но сидеть и ждать, когда они прозреют и пустят наших спортсменов выступать полноценно, мы не будем. Мир большой. Игры стран СНГ дают возможность конкурентов создавать, спортсменам развиваться. А дальше пойдем как в экономике: Азия, Ближний Восток, Африка. Там тоже есть спортсмены! Там тоже есть большой спорт. Мы всех их будем объединять, участвовать там в соревнованиях. Я помню, есть уже идея в России и Беларуси создать не какую-то альтернативу Олимпийским играм, а соревнованиям в более широком смысле. Азия, Ближний Восток – это миллионы. Вы знаете, что 80 % населения Земли санкции не поддержало? По количеству населения. И эти же люди с удовольствием будут участвовать в соревнованиях.

Кирилл Казаков, СТВ:

Анатолий Анатолиевич сказал, что победила Литва в соревнованиях, где не было Беларуси и России. Алена Сырова, СТВ:

Второе место. Кирилл Казаков:

А ведь на самом деле это же обесценивание этих турниров, в том числе и с рекламной точки зрения. Олег Гайдукевич:

И у спортсменов спросят: «Что у тебя за медаль? Ты россиянина не победил, какая у тебя медаль? Ты ненастоящий чемпион». Алена Сырова:

Поправьте меня, если я не права. Сейчас, пока есть действующие спортсмены, которые друг с другом общаются и все реально понимают, чего стоит эта медаль. Но потом, спустя годы, в истории все равно останется фамилия. Олег Гайдукевич:

А потом мы сметем эту европейскую элиту. Вернутся нормальные руководители к власти и все будет хорошо.