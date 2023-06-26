Минспорта: в Беларуси спортом и физической культурой занимается 26,8% населения
Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите мне, пожалуйста, это все-таки отсутствие коммерциализации спорта – это плюс большой, потому что мы вытягиваем молодых ребят, которые спортом начинают заниматься. Первый номер отстает от всех и зарабатывает деньги. Это отсутствие коммерциализации – это бесплатные билеты. То есть, получается, что мы сейчас вкладываем в развитие спорта в будущем, немножко проигрывая на том, что у нас сами мероприятия будут, скажем так, не в прибыль.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это не бесплатно, государство на себя берет просто.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
У нас сегодня 441 учреждение занимается подготовкой спортивного резерва в стране. У нас сегодня спортом и физической культурой занимается 26,8 % населения.
Кирилл Казаков:
То есть треть, по сути?
Александр Дорохович:
Хотелось бы, чтобы было треть, почти треть. Задача какова? Задача понятна и проста – чтобы с каждым днем спорт любило больше населения, занималось спортом больше населения.
Кирилл Казаков:
А потом в этот спорт придет и реклама. Я уже с этой стороны думаю.
Алена Сырова, СТВ:
Может быть, Кирилл, это вы можете говорить прямо. Здесь такие люди несколько ограничены своими обязательствами.
Кирилл Казаков:
Но мы с тобой как журналисты иногда говорим то, чего не могут сказать люди, которые приходят к нам в гости.
Алена Сырова:
В конечном счете все хотят (помимо славы, медалей и прочего) того, что стоит за этим, то есть какие-то финансовые моменты и поощрения. И страна, когда вкладывает ресурсы в какую-то из сфер, в том числе и спорт, тоже рассчитывает на отдачу.
Читайте также:
Председатель Глубокского райисполкома: на «Вытоках» дети выиграли 2 000 пар беспроводных наушников
Гайдукевич: «Он же мужик, отрезал себе все и штангу поднимает, побеждает – это честно?»
Гайдукевич о ЧМ по футболу: «Зачем там реклама ЛГБТ? Для чего она там нужна? Давайте в футбол играть!»