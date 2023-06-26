Минспорта: в Беларуси спортом и физической культурой занимается 26,8% населения

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите мне, пожалуйста, это все-таки отсутствие коммерциализации спорта – это плюс большой, потому что мы вытягиваем молодых ребят, которые спортом начинают заниматься. Первый номер отстает от всех и зарабатывает деньги. Это отсутствие коммерциализации – это бесплатные билеты. То есть, получается, что мы сейчас вкладываем в развитие спорта в будущем, немножко проигрывая на том, что у нас сами мероприятия будут, скажем так, не в прибыль. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это не бесплатно, государство на себя берет просто.