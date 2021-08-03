«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск

Новости Беларуси. Олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича встречали утром 3 августа в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летний молодой атлет из Вилейки стал чемпионом в прыжках на батуте и завоевал на Олимпиаде в Токио первое золото Беларуси.

Победителя с нетерпением ждали болельщики, журналисты, близкие родственники, друзья и наша съемочная группа.