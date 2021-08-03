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«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск

03 августа 2021 08:09
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Новости Беларуси. Олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича встречали утром 3 августа в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летний молодой атлет из Вилейки стал чемпионом в прыжках на батуте и завоевал на Олимпиаде в Токио первое золото Беларуси.

Победителя с нетерпением ждали болельщики, журналисты, близкие родственники, друзья и наша съемочная группа.

Вероника Кудринецкая с подробностями.

«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
О том, насколько сильна поддержка болельщиков, участники этой Олимпиады могут только догадываться. Игры проходят без зрителей, на трибунах непривычно тихо. Зато во время встречи в аэропорту эмоций никто не сдерживает.

«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск-4

«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск-6

На борту самолета была наша национальная команда по прыжкам на батутах. Среди них – олимпийский чемпион 2016 года Игр в Рио Владислав Гончаров. В 2021 году он занял 4 место. Ну и, конечно, нынешний олимпийский чемпион Иван Литвинович.

Вот самые первые эмоции Ивана по прилету в Беларусь.

«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск-9

Иван Литвинович, чемпион Олимпийских игр в Токио-2020:
Я удивлен. Меня всего трясет больше, чем от получения медали на самом деле.

«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск-12

«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск-14

Иван с 5 лет занимался акробатикой, в 8 лет стал заниматься прыжками на батутах. Он с большим теплом вспоминает своего тренера в вилейской спортивной школе – это Петр Зайцев, а также нынешнего тренера Ольгу Власову.

«Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск-17

Подробнее смотрите в видеоматериале.

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# Олимпиада 2020 # Иван Литвинович # Вероника Кудринецкая # Ольга Власова # Петр Зайцев # Владислав Гончаров # Фотофакт

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