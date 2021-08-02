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Беларусь с двумя медалями занимает 47-е место промежуточной таблицы Олимпиады-2020

02 августа 2021 20:26
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Новости Беларуси. Сборная Китая продолжает удерживать лидерство в общем зачете Олимпийских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Представители Поднебесной поднимаются на высшую ступень пьедестала ежедневно, причем по несколько раз на день.

Беларусь с двумя медалями занимает 47-е место промежуточной таблицы Олимпиады-2020-1

Вторыми идут американцы. На третьей позиции хозяева – японцы. Далее располагаются спортсмены Австралии и России.

Белорусская команда с золотом Литвиновича и бронзой Недосекова занимает 47-е место в реестре. Всего же на церемонии награждения побывали атлеты 79 государств.

# Олимпиада 2020 # Максим Недосеков # Иван Литвинович # Фотофакт

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