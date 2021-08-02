Беларусь с двумя медалями занимает 47-е место промежуточной таблицы Олимпиады-2020

Новости Беларуси. Сборная Китая продолжает удерживать лидерство в общем зачете Олимпийских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Представители Поднебесной поднимаются на высшую ступень пьедестала ежедневно, причем по несколько раз на день.