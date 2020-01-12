Белорусский батутист Иван Литвинович: «Главный соперник – это я сам»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил специальную премию Президента Беларуси «Белорусский спортивный Олимп» трем заметным фигурам в белорусском спорте, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Высокой награды удостоились старший тренер сборной Беларуси по современному пятиборью Василий Гулевич, главный директор телеканала «Беларусь-5» Павел Булацкий и спортсмен-инструктор, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров. «Паняцце «духоўнае адраджэнне» – гэта гімн лёсу беларускага народа». Александр Лукашенко вручил награды и специальные премии Почетная награда присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта.

Белорусские батутисты давно и прочно обосновались в элите мирового спорта. Они не витают, а летают в облаках, выписывая такие пируэты, что порой диву даешься. Все мы знаем имя нашего олимпийского чемпиона Владислава Гончарова. Он был первым, но, как показывают последние результаты, видимо далеко не последним. Прошедший сезон смело может занести себе в актив Иван Литвинович. В его активе появились сразу несколько наград топ-стартов. В гостях у программы «Неделя спорта» – серебряный призер чемпионата мира в одиночке Иван Литвинович.

Кристина Момот, СТВ:

Как ощущает себя человек, которому только 18 лет, а он уже выиграл две медали на чемпионате мира? Напомним, это золото в команде и серебро в одиночке. Иван Литвинович:

Вообще чувствую себя отлично, готов к следующим достижениям своим. Кристина Момот:

А следующие достижения это такие? Иван Литвинович:

Вообще у нас еще четыре этапа Кубка мира, один чемпионат Европы и непосредственно Олимпиада. К этому будем готовиться. О самой дорогой награде: «Самая дорогая – с чемпионата мира, серебряная медаль» Виталий Гурков, СТВ:

Я сам спортсмен национальной сборной по таиландскому боксу. Для меня есть две самые важные медали в моей жизни, которые запомнились: это первая медаль чемпионата республики и первая медаль чемпионата мира. У тебя есть какие-то старты, которые ты можешь отметить, какие-то любимые награды?

Иван Литвинович:

Ну вообще самая первая и самая дорогая на международном старте – это было в Софии, в Болгарии. Медаль эта была серебряная. Мы заняли в синхроне ее. А самая дорогая – с чемпионата мира, серебряная медаль. Виталий Гурков:

А какая более ценная – золото в команде или серебро в одиночке? Иван Литвинович:

В наших прыжках ценятся индивидуальные прыжки как олимпийский вид спорта. Получается, серебряная медаль. Кристина Момот:

Ты сам из Вилейки, но вообще принято считать, что батут более культивируется в Витебске. Как так получилось, что ты из Вилейки, а прыгаешь на батуте. Как география сложилась? «Меня заметила Ольга Анатольевна Власова на одних соревнованиях» Иван Литвинович:

Как-то это случайно получилось. Как мне объясняли, я сам не знаю, что меня заметила Ольга Анатольевна Власова на одних соревнованиях. У меня была высота, сложная комбинация, но не было техники. Из-за этого я, можно сказать, почти ничего не выигрывал на то время. И как-то раз она позвала к себе на сборы и все завертелось и понеслось. Ольга Власова: «Всё идёт по плану. Мужская команда готовится достаточно серьёзно»

Кристина Момот:

А вообще с какого возраста ты начал батутом заниматься? «Я начал заниматься с 8 лет. Мама меня привела» Иван Литвинович:

Вообще я начал заниматься с 8 лет. Мама меня привела. Занимался у своего первого тренера Петра Ивановича 6 лет, и потом забрала Ольга Анатольевна. Виталий Гурков:

Выбор моего вида спорта очевиден. Наверное, все парни в подростковом возрасте да и вообще хотят научиться драться и постоять за себя. Как ты попал на батут? Иван Литвинович:

Это было случайно. Я занимался акробатикой и вроде у меня все неплохо получалось. Но на каких-то соревнованиях в городе Вилейке не хватало одного мальчика по прыжкам на батуте как раз моего возраста. И меня подготовили за 3-4 дня буквально. Я выступил. И так получилось, что меня взял под свое руководство мой первый тренер. Виталий Гурков:

А тебе сразу понравилось? Ты осознавал, чем ты занимаешься или для тебя это было как игра? Иван Литвинович:

Сначала было очень страшно. Потому что тренер у меня был жесткий на то время. И да, воспринимал это как игру на самом деле.

Виталий Гурков:

А вот ты когда выполняешь свою программу, когда ты в полете выполняешь элементы, что ты чувствуешь, что у тебя происходит в голове? «На соревнованиях я настроен на свою комбинацию, каждый элемент проговариваю у себя в голове» Иван Литвинович:

Иногда каша происходит на самом деле. На соревнованиях я настроен на свою комбинацию, каждый элемент проговариваю у себя в голове – как что сделать. А на тренировках могу и музычку вспоминать какую-нибудь, шутку. Кристина Момот:

Но это восторг, страх, радость. Какая гамма чувств? Иван Литвинович:

Больше, мне кажется, страх, волнение, все что связано с этим. Потом уже радость. Кристина Момот:

То есть страх все равно не проходит? Иван Литвинович:

Нет. Виталий Гурков:

На мире ты обошел, казалось бы, непобедимого китайца Дон Дона, но уступил другому китайцу Гао Лею. Кто для тебя все-таки главный соперник?

Иван Литвинович:

Главный соперник – это я сам, на самом деле. Но вообще из спортсменов – больше Гао Лей, Влад Гончаров. Они два самых сильных спортсмена, как мне кажется. Об отборе на Олимпиаду: «Программа будет все та же, не буду ничего менять» Кристина Момот:

Ты принес нам лицензию на Олимпиаду, но она не именная. То есть получается, что ты ее принес, но не факт, что ты поедешь на эту Олимпиаду. У вас в команде будут еще какие-то отборы на эту Олимпиаду. А известны критерии отбора и какую программу ты готовишь для этого отбора? Иван Литвинович:

Программа будет все та же, не буду ничего менять. А вот критерии – просто выступать достойно и показывать себя на соревнованиях. Выберет тренер. Кристина Момот:

Загадывать в будущее нельзя, но как ты чувствуешь – получится? Иван Литвинович:

Посмотрим. Думаю, да. О конкуренции с Владиславом Гончаровым: «Он сделал так – я сделаю лучше. Это как мотивация идет» Виталий Гурков:

Соседство в сборной с Владиславом Гончаровым, с нашим олимпийским чемпионом, как-то стимулирует тебя или мешает?

Иван Литвинович:

Иногда мотивирует. Когда действительно нет сил, я не могу прыгать, смотрю, он заходит, залазит делать комбинации. И у нас начинается как конкуренция: он сделал так – я сделаю лучше. Это как мотивация идет. Виталий Гурков:

Все-таки хочется тянуться, ты видишь класс спортсмена. Сам по себе знаю, что когда ты приходишь в зал и у тебя есть перед глазами удачный, классный пример спортсменов более высокого класса, хочется тянуться за ними. Но всегда существует другой момент: когда ты приходишь в зал и понимаешь, что тебе не за кем тянуться. Ты готов к этому? Иван Литвинович:

Пока что нет. Это тяжело будет, я думаю. Думаю, я бы справился, тренер бы помогал, мотивировал бы. Виталий Гурков:

Влад, получается, как внешний раздражитель, стимулирует твой рост спортивного мастерства? Иван Литвинович:

Ну, скажем так, моментами. «В команде мальчиков всегда была большая конкуренция» Кристина Момот:

Я хочу спросить про конкуренцию в сборной. Безусловно, сейчас ты и Гончаров – номера 1 и 2, по крайне мере журналистская общественность так считает. Но на недавнем первенстве по прыжкам на батуте, которое прошло как раз после вашего мира, и там белорусы очень хорошо себя зарекомендовали. Тот же Себастьян Станкевич выиграл золото и в команде, и в паре. Получается, даже в твои 18 тебе уже есть смена? Иван Литвинович:

В команде мальчиков всегда была большая конкуренция. Не скажу это про девочек. У нас на каждое место, вот вы говорите, 1-2, есть еще 3 человека. И это на самом деле тоже мотивирует, что нужно работать. Если расслабился – тебя заменит другой человек. Такое уже бывало. О национальной школе прыжков на батуте: «Отличная школа. Лучшая – в Беларуси» Кристина Момот:

А почему так получается? У нас хорошая школа прыжков на батуте?