«Её система подготовки лучшая в мире». Что говорят о главном тренере белорусских батутистов

Новости Беларуси. Среди тех, кто горячо болеет за наших спортсменов в Токио, и совсем юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, начинающие батутисты из Гродно. Они не скрывают, что внимательно следили за выступлением Ивана Литвиновича и очень ждут возвращения домой олимпийского чемпиона. А еще говорят, что именно такие победы помогают им, несмотря на все спортивные трудности, идти к намеченной цели. Репортаж из зала спортшколы у Галины Буро.

Софья Ленковец, учащаяся СДЮШОР № 3 Гродно:

Я хочу стать олимпийской чемпионкой, как Влад Гончаров и Иван Литвинович.

Так теперь говорит каждый ребенок в этом зале. У юных батутистов гродненской СДЮШОР № 3 появилась мечта, одна на всех – вырасти и поехать на Олимпиаду. Тем более есть золотой пример из Витебска.

Вове Ряпочкину всего восемь, но он уже виртуозно крутит сальто в воздухе. У мальчика есть все задатки: четкая координация, пытливый ум и самое главное – азарт в глазах. Оказалось, наследственное.

Владимир Ряпочкин, учащийся СДЮШОР № 3 Гродно:

Я увидел, что мама занималась на батутах, и тоже решил записаться. И мама меня записала. Я тоже хотел поехать на Олимпиаду, тоже хотел заработать золотую медаль, как у Ивана Литвиновича. Спортсмен во время прыжков должен попадать в центр – тогда оценка выше. Поднимает балл и высота, на которой выполняются трюки (а это выше третьего этажа), а также чистота, техника, сложность и оригинальность выступления. Вот уж точно – олимпийский девиз в деле: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Галина Буро, корреспондент:

На первый взгляд прыжки на батуте кажутся приятным развлечением. И только спортсмены знают, насколько это титанический труд. Чтобы выполнить все сложные элементы, надо в первую очередь преодолеть страх. С этого и начинается обучение новичков.

Батутистов в Гродно готовят уже 40 лет. И если в 80-х годах условия не очень соответствовали подготовке качественных спортсменов, то сегодня здесь кузница кадров. Алексей Дудоров в 2021 году стал чемпионом Европы, в 2019-м носил титул чемпиона мира, а через три года мечтает завоевать лицензию на Олимпийские игры. Поэтому за выступлением белорусов в Токио следил, несмотря на раннее утро.

Алексей Дудоров, чемпион Европы в командных соревнованиях по прыжкам на батуте:

И тут выводится оценка, он выигрывает у представителей Китая полбалла. Просто это такие классные эмоции были. Я соседей поднял на уши. Так радовался, прослезился даже моментом. В целом ребята очень большие молодцы, но на этом работа не заканчивается. Будем ждать дальнейших побед. Ну и, конечно же, на следующую Олимпиаду будем готовиться. К слову, главный тренер олимпийской сборной по прыжкам на батуте Ольга Власова родом из города на Немане – это для гродненцев двойной повод для гордости. Здесь стараются соответствовать.

Александр Августинович, тренер-преподаватель по прыжкам на батуте СДЮШОР № 3 Гродно:

Опять белорусская школа по батуту доказала, что является одной из самых сильных школ в мире. И отдельные, конечно, поздравления хочется сказать Ольге Анатольевне Власовой. Ее система подготовки лучшая в мире. И вдохновляют такие победы сразу. Сразу после этого чемпионского прыжка захотелось бежать в зал и тренировать таких маленьких детей, будущих чемпионов. Грезят олимпийскими стартами и сами дети. А пока усиленно тренируются и шлют самые искренние слова поддержки своим кумирам в далекий Токио.