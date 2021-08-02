Кубок Салея. Разгром от лидеров розыгрыша и главный сюрприз дня в Молодечно

Новости Беларуси. Два матча было сыграны в Кубке Руслана Салея. На площадку выходили коллективы, расквартированные в группе «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» принимала «Лиду». Естественно, что больше шансов на успех имели минчане. Они играли дома, к тому же клуб является безусловным фаворитом не только конкретного матча, но и всего Кубка. Серьезность намерений хозяева продемонстрировали в первом же отрезке, забросив дважды. Во второй двадцатиминутке «Юность» отличилась еще дважды.