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Белорусские спортсменки Худенко и Ноздрёва взяли две бронзы на ЧМ по гребле в Португалии

25 августа 2018 14:28
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Новости Беларуси. Байдарочница Ольга Худенко и каноистка Елена Ноздрёва завоевали бронзу на ЧМ по гребле в Португалии. Обе спортсменки взяли медали в одиночных заплывах.  

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ стартовал 22 августа, а завершится 26 августа.  

Худенко финишировала третьей на дистанции в 500 метров, Ноздрёва завоевала бронзовую медаль на дистанции в 200 метров. Для Елены это вторая медаль на ЧМ, ранее она взяла серебро на полукилометровой дистанции.  

У Беларуси также есть золотая медаль. Глеб Солодуха и Денис Махлай первыми пересекли финишную черту на каноэ-двойке в заплыве на дистанции в 200 метров.  

Летом 2018 года на ЧЕ в Белграде Ноздрёва выиграла золото.  

Спортсменка преодолела дистанцию в 500 метров за 2 минуты 3 секунды – подробнее здесь.  

# Гребля # Ольга Худенко # Елена Ноздрёва # Глеб Солодуха # Денис Махлай

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