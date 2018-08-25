Белорусские спортсменки Худенко и Ноздрёва взяли две бронзы на ЧМ по гребле в Португалии

Новости Беларуси. Байдарочница Ольга Худенко и каноистка Елена Ноздрёва завоевали бронзу на ЧМ по гребле в Португалии. Обе спортсменки взяли медали в одиночных заплывах.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ стартовал 22 августа, а завершится 26 августа.

Худенко финишировала третьей на дистанции в 500 метров, Ноздрёва завоевала бронзовую медаль на дистанции в 200 метров. Для Елены это вторая медаль на ЧМ, ранее она взяла серебро на полукилометровой дистанции.

У Беларуси также есть золотая медаль. Глеб Солодуха и Денис Махлай первыми пересекли финишную черту на каноэ-двойке в заплыве на дистанции в 200 метров.

Летом 2018 года на ЧЕ в Белграде Ноздрёва выиграла золото.