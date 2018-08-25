Арина Соболенко сыграет в финале турнира в Нью-Хейвене с испанкой Карлой Суарес-Наварро

Новости Беларуси. Накануне в поединке одной второй белорусская теннисистка встречалась с Юлией Гергес из Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча длилась один час 46 минут и завершилась в пользу нашей спортсменки: 6:4, 7:6. Теперь в финале турнира Соболенко, занимающей 25-ое место в мировой табели о рангах, будет противостоять 30-ая ракетка планеты Карла Суарес-Наварро.