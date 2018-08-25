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Арина Соболенко сыграет в финале турнира в Нью-Хейвене с испанкой Карлой Суарес-Наварро

25 августа 2018 17:31
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Новости Беларуси. Накануне в поединке одной второй белорусская теннисистка встречалась с Юлией Гергес из Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко сыграет в финале турнира в Нью-Хейвене с испанкой Карлой Суарес-Наварро -1

Встреча длилась один час 46 минут и завершилась в пользу нашей спортсменки: 6:4, 7:6. Теперь в финале турнира Соболенко, занимающей 25-ое место в мировой табели о рангах, будет противостоять 30-ая ракетка планеты Карла Суарес-Наварро.

Арина Соболенко сыграет в финале турнира в Нью-Хейвене с испанкой Карлой Суарес-Наварро -4

Накануне испанка встречалась с Моникой Пуиг и прошла дальше не сыграв и сета. Пуиг отказалась от дальнейшей борьбы при счете 4:4 в первой партии. Финальный поединок турнира в Нью-Хейвене, в котором встретятся Арина Соболенко и Карла Суарес-Наварро, начнется 25 августа в 22 часа.

# Теннис # Фотофакт

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