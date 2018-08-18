Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати‍. Её соперницей будет 1 ракетка мира

Новости Беларуси. Утром 18 августа белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинале турнира Cincinnati Masters.

Противницей Соболенко (34 WTA) в матче четвёртого круга была американка Мэдисон Киз (13 WTA). Зачастую белоруска играет по три сета, но в этот раз победитель определился после двух.

Хотя 13 ракетка мира не позволяла Арине расслабляться, в то же время эта встреча не была такой напряжённой для белоруски, как предыдущие две. Соболенко играла немного спокойнее обычного и задавала темп матча.

В первом сете белорусская спортсменка выиграла со счётом 6:3, во втором сете борьбы было чуть больше – 6:4. Игра длилась 1 час 16 минут.

Арина Соболенко впервые вышла в полуфинал такого уровня. В Instagram девушка не стала бурно радоваться, ограничившись парой слов.

«Полуфинал, а вот и я», – написала спортсменка.

Далее Соболенко предстоит игра с 1 ракеткой мира – румынкой Симоной Халеп. Теннисистки встречались лишь однажды, в тот раз победа осталась за представительницей Румынии.

В Цинциннати Арина одолела британку Йоханну Конту (39 WTA) в первом круге. Во втором раунде была повержена 8 ракетка мира – чешка Каролина Плишкова. В 1/16 финала Соболенка одержала верх над спортсменкой из Франции – Каролин Гарсией. К слову, последняя выбила из турнира Викторию Азаренко.