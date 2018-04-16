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Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга WTA и стала первой ракеткой Беларуси

16 апреля 2018 07:59
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA.  

На турнире в Лугано 19-летняя спортсменка дошла до финала, где уступила бельгийке Элис Мертенс (17 WTA в обновлённом рейтинге). В матче, продолжавшемся 1 час 24 минуты, Арина проиграла в двухсетовом поединке со счётом 5:7, 2:6.  

Соболенко также смогла пробиться в финал парного разряда турнира вместе с Верой Лапко. В финальном матче белоруски потерпели поражение от бельгийского дуэта Кирстен Флипкенс (70 WTA)/Элис Мертенс.  

После выступления в Лугано Соболенко поднялась с 61 на 47 строчку рейтинга. На данный момент спортсменка стала первой ракеткой Беларуси, обойдя Александру Саснович (56 WTA). Александра также принимала участие в турнире, но выбыла в 1/8 финала после поединка с Кирстен Флипкенс.  

Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга WTA и стала первой ракеткой Беларуси-1

Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich  

Свой новый рекорд установила Вера Лапко (111 WTA), дойдя из квалификации до полуфинала одиночного разряда. В четвертьфинале белоруска одолела Флипкенс и вышла в первый в карьере полуфинал соревнований WTA, где проиграла Мертенс.  

Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга WTA и стала первой ракеткой Беларуси-4

Фото: instagram.com/veralapko  

Весной 2018 года в Минске отметили Всемирный день тенниса.  

«Это очень здорово, интересно» (здесь подробности).  

# Теннис # Вера Лапко # Александра Саснович # Арина Соболенко # Элис Мертенс # Кирстен Флипкенс

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