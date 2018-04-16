Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга WTA и стала первой ракеткой Беларуси

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA.

На турнире в Лугано 19-летняя спортсменка дошла до финала, где уступила бельгийке Элис Мертенс (17 WTA в обновлённом рейтинге). В матче, продолжавшемся 1 час 24 минуты, Арина проиграла в двухсетовом поединке со счётом 5:7, 2:6.

Соболенко также смогла пробиться в финал парного разряда турнира вместе с Верой Лапко. В финальном матче белоруски потерпели поражение от бельгийского дуэта Кирстен Флипкенс (70 WTA)/Элис Мертенс.

После выступления в Лугано Соболенко поднялась с 61 на 47 строчку рейтинга. На данный момент спортсменка стала первой ракеткой Беларуси, обойдя Александру Саснович (56 WTA). Александра также принимала участие в турнире, но выбыла в 1/8 финала после поединка с Кирстен Флипкенс.