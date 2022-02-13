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Международный союз биатлонистов об Анне Соле: прекрасно себя проявила, у неё был хороший ход

13 февраля 2022 20:15
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13 февраля Анна Сола завоевала «деревянную» медаль в гонке преследований, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белоруска стартовала 26-й и в итоге финишировала с четвертым результатом. Допустив три промаха на огневых рубежах, Аня показала превосходную скорость, от третьего места ее отделили 10 секунд. Надеемся, что вторая олимпийская неделя все же будет медальной и для наших девушек в биатлоне.

Международный союз биатлонистов об Анне Соле: прекрасно себя проявила, у неё был хороший ход-1

Ольга Назарова, член технического комитета Международного союза биатлонистов:
Анна прекрасно себя проявила, у нее был хороший ход, немного не хватило удачи на стрельбе. И сейчас, наверное, самое важное, чтобы это четвертое место дало, наоборот, еще больше спортивной злости, еще больше запала, чтобы проявить себя максимально на следующих гонках. Поэтому пожелаем Ане удачи и будем болеть за нее.

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# Зимняя Олимпиада # Анна Сола # Юлия Силипицкая # Ольга Назарова # Фотофакт

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