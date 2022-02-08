Биатлонист Антон Смольский завоевал первую олимпийскую медаль в Пекине

Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил с серебром в индивидуальной гонке на 20 километров биатлониста Антона Смольского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил с серебром в индивидуальной гонке на 20 километров биатлониста Антона Смольского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антон Смольский – серебряный призер индивидуальной биатлонной гонки. Это первая олимпийская медаль для мужской сборной Беларуси по биатлону с 2010 года.
Главные надежды белорусских болельщиков были связаны с биатлонистами. И не зря. Спортсмен блестяще проявил себя на огневых рубежах и сумел завоевать долгожданную медаль, обойдя многих именитых спортсменов, в том числе и грозных норвежцев. Смольский стал одним из немногих биатлонистов, кому удалось закрыть все 20 мишеней.
В Пекине стартовали и личные соревнования по фигурному катанию. Мужчины выступили со своими короткими программами. Беларусь представлял Константин Милюков. Наш спортсмен исполнил заявленный контент без грубых ошибок и за свой прокат получил чуть более 78 баллов. Это его лучший результат в сезоне. Он позволил Милюкову квалифицироваться в произвольную программу, которая состоится 10 февраля.