Тренер команды Беларуси по фристайлу о медали Гуськовой: «Собралась и сделала работу от начала и до конца на отлично»

Новости Беларуси. Это был самый сложный ее прыжок, выполнить который удалось почти безукоризненно. Каждая медаль в белорусской копилке – на вес золота. И доказательство того, что верность выбранному пути и четкое следование целям дают именно тот результат, который приводит на пьедестал и которым гордится вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анна Гуськова о серебре на Олимпиаде: «Не могу поверить своим глазам, что это произошло! Ура!» – Читайте здесь.
Михаил Курлович, старший тренер национальной команды Беларуси по фристайлу:
В напряженной конкурентной борьбе нам удалось взять медаль, сегодня одна серебряная. Анна продемонстрировала свой характер. Она вложила всю наработку в эти прыжки сегодня. Собралась и сделала работу от начала и до конца на отлично.
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