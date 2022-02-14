Тренер команды Беларуси по фристайлу о медали Гуськовой: «Собралась и сделала работу от начала и до конца на отлично»

Новости Беларуси. Это был самый сложный ее прыжок, выполнить который удалось почти безукоризненно. Каждая медаль в белорусской копилке – на вес золота. И доказательство того, что верность выбранному пути и четкое следование целям дают именно тот результат, который приводит на пьедестал и которым гордится вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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