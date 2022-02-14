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Тренер команды Беларуси по фристайлу о медали Гуськовой: «Собралась и сделала работу от начала и до конца на отлично»

14 февраля 2022 17:38
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Новости Беларуси. Это был самый сложный ее прыжок, выполнить который удалось почти безукоризненно. Каждая медаль в белорусской копилке – на вес золота. И доказательство того, что верность выбранному пути и четкое следование целям дают именно тот результат, который приводит на пьедестал и которым гордится вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Тренер команды Беларуси по фристайлу о медали Гуськовой: «Собралась и сделала работу от начала и до конца на отлично»-1

Михаил Курлович, старший тренер национальной команды Беларуси по фристайлу:   
В напряженной конкурентной борьбе нам удалось взять медаль, сегодня одна серебряная. Анна продемонстрировала свой характер. Она вложила всю наработку в эти прыжки сегодня. Собралась и сделала работу от начала и до конца на отлично.

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# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Алла Цупер # Антон Кушнир # Дмитрий Дащинский

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